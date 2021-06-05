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防疫美食優惠再一波！「全鴨坊」米其林便當、「阿官火鍋」，還有披薩買1送1

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

頂園全鴨坊/頂級便當預約外帶10個95折，20個9折

米其林餐盤推薦餐廳【頂園全鴨坊】推出三大頂級餐盒，包含米其林雙寶飯、米其林三寶飯、避風塘鱈魚飯，外帶訂滿10個以上95折，20個以上9折。

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

此外預約10個餐盒以上可外送(外送範圍為台灣大道以南、文心路以西、74號快速道路以東、公益路以北)，想在家中一嚐米其林美味的人可要提早預訂了！

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

另外全鴨坊也有推出多人分食的外帶米其林套餐，家中成員較多的也不妨一同分享米其林推薦的美味料理吧。(預約外帶享免下車取餐服務)

頂園全鴨坊

店家地址：台中市西屯區市政北二路305號

營業時間：11:00-14:00/17:00-22:00

店家電話：04 2259 8957

粉絲專頁：https://bit.ly/2Sxarjy

牛比蔥壽喜燒、鍋物專門店/推出五大平價日式餐盒

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

牛比蔥壽喜燒鍋物專門店因應防疫需求推出了「五大平價日式餐盒」，包含壽喜燒牛肉丼飯、壽喜燒豬肉丼飯、壽喜燒雞肉丼飯、牛比蔥咖哩雞飯、牛比蔥牛肉燥飯，價格從$70到$90不等，相當划算。預約滿10個以上可以外送(外送範圍為取餐地址方圓三公里內)

牛比蔥

朝富店/電話：04 2252 5718 粉專：https://bit.ly/3hZpIV1

崇德店/電話：04 2246 7587 粉專：https://bit.ly/3vvYM30

漢口店/電話：04 2238 1068 粉專：https://bit.ly/3i555qF

文心店/電話：04 2313 5888 粉專：https://bit.ly/3fKVUsw

廣三sogo13F/電話：04 2323 9337 粉專：https://bit.ly/3vvVAV1

(部分分店營業時間可能有更動，訂餐請事先上官網查詢或致電)

頂園燒鵝担仔廚房/外帶9折、買千送百；頂級便當外帶預約10個95折，20個9折

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

頂園燒鵝担仔廚房推出了五種頂級便當，其中還有素食便當可供選擇，便當同樣預訂外帶10個95折，20個9折。另外，購買「燒鵝」送「脆皮雞」兌換券、買「櫻桃烤鴨」送「肥濃叉燒」兌換券，外帶皆9折，買千送百(以兌換券形式)。另有多人分享套餐可供選擇，防疫在家與家人一起吃美食最開心！

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

頂園燒鵝担仔廚房

太原店/電話：04 2435 0987 粉專：https://bit.ly/2TksRo1

安和店/電話：04 2358 1387 粉專：https://bit.ly/34oQRZp

阿官火鍋/全系列鍋物外帶打8折

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

知名的阿官火鍋同樣推出了優惠，直營門市與百貨店全品項外帶8折的超划算優惠，喜愛吃火鍋的人千萬不能錯過！另有「阿官飽餃」買四送一，有鮮蝦、豬肉、牛肉口味可選擇，是最不錯的主食選擇。

阿官火鍋(阿官國際餐飲集團)

粉專：https://bit.ly/34mV2oC

元手壽司/預約外帶頂級便當10個95折，20個9折

愛吃壽司的人有福了！阿官餐飲集團旗下的「元手壽司」推出了九種頂級餐盒，有握壽司也有便當，預約外帶滿10個95折，20個9折。

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

此外滿10個以上有提供外送服務，午餐12點前、晚餐6點前外送。(各店外送範圍請參見圖片海報)

元手壽司

公益店/電話：04 2326 7528粉專：https://bit.ly/2RJljLn

朝富店/電話：04 2258 1978粉專：https://bit.ly/34oTfzl

Sepia斯比亞咖啡/外帶PIZZA買大送小

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

不愛吃中式、日式美食的人別擔心，Sepia斯比亞咖啡提供給你不一樣的美味！現在外帶PIZZA即享買大送小，是愛吃義式美食者的一大福音。另有十種可加購套餐(+$79享沙拉與湯品)的品項，絕對是防疫在家享用美食的好選擇！

▲圖片來源：阿官餐飲集團
▲圖片來源：阿官餐飲集團

Sepia斯比亞咖啡

店家地址：台中市西屯區朝富路242號

店家電話：04 2258 9822

營業時間：8:30-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3hXRYqW


延伸閱讀>>在家安心喝啤酒！金色三麥「外帶66折」、雙北還送「防疫包」

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便當 米其林 壽司

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