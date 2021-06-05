防疫美食優惠再一波！「全鴨坊」米其林便當、「阿官火鍋」，還有披薩買1送1
米其林餐盤推薦餐廳【頂園全鴨坊】推出三大頂級餐盒，包含米其林雙寶飯、米其林三寶飯、避風塘鱈魚飯，外帶訂滿10個以上95折，20個以上9折。
此外預約10個餐盒以上可外送(外送範圍為台灣大道以南、文心路以西、74號快速道路以東、公益路以北)，想在家中一嚐米其林美味的人可要提早預訂了！
另外全鴨坊也有推出多人分食的外帶米其林套餐，家中成員較多的也不妨一同分享米其林推薦的美味料理吧。(預約外帶享免下車取餐服務)
頂園全鴨坊
店家地址：台中市西屯區市政北二路305號
營業時間：11:00-14:00/17:00-22:00
店家電話：04 2259 8957
牛比蔥壽喜燒鍋物專門店因應防疫需求推出了「五大平價日式餐盒」，包含壽喜燒牛肉丼飯、壽喜燒豬肉丼飯、壽喜燒雞肉丼飯、牛比蔥咖哩雞飯、牛比蔥牛肉燥飯，價格從$70到$90不等，相當划算。預約滿10個以上可以外送(外送範圍為取餐地址方圓三公里內)
牛比蔥
朝富店/電話：04 2252 5718 粉專：https://bit.ly/3hZpIV1
崇德店/電話：04 2246 7587 粉專：https://bit.ly/3vvYM30
漢口店/電話：04 2238 1068 粉專：https://bit.ly/3i555qF
文心店/電話：04 2313 5888 粉專：https://bit.ly/3fKVUsw
廣三sogo13F/電話：04 2323 9337 粉專：https://bit.ly/3vvVAV1
(部分分店營業時間可能有更動，訂餐請事先上官網查詢或致電)
頂園燒鵝担仔廚房/外帶9折、買千送百；頂級便當外帶預約10個95折，20個9折
頂園燒鵝担仔廚房推出了五種頂級便當，其中還有素食便當可供選擇，便當同樣預訂外帶10個95折，20個9折。另外，購買「燒鵝」送「脆皮雞」兌換券、買「櫻桃烤鴨」送「肥濃叉燒」兌換券，外帶皆9折，買千送百(以兌換券形式)。另有多人分享套餐可供選擇，防疫在家與家人一起吃美食最開心！
頂園燒鵝担仔廚房
太原店/電話：04 2435 0987 粉專：https://bit.ly/2TksRo1
安和店/電話：04 2358 1387 粉專：https://bit.ly/34oQRZp
知名的阿官火鍋同樣推出了優惠，直營門市與百貨店全品項外帶8折的超划算優惠，喜愛吃火鍋的人千萬不能錯過！另有「阿官飽餃」買四送一，有鮮蝦、豬肉、牛肉口味可選擇，是最不錯的主食選擇。
阿官火鍋(阿官國際餐飲集團)
愛吃壽司的人有福了！阿官餐飲集團旗下的「元手壽司」推出了九種頂級餐盒，有握壽司也有便當，預約外帶滿10個95折，20個9折。
此外滿10個以上有提供外送服務，午餐12點前、晚餐6點前外送。(各店外送範圍請參見圖片海報)
元手壽司
公益店/電話：04 2326 7528粉專：https://bit.ly/2RJljLn
朝富店/電話：04 2258 1978粉專：https://bit.ly/34oTfzl
不愛吃中式、日式美食的人別擔心，Sepia斯比亞咖啡提供給你不一樣的美味！現在外帶PIZZA即享買大送小，是愛吃義式美食者的一大福音。另有十種可加購套餐(+$79享沙拉與湯品)的品項，絕對是防疫在家享用美食的好選擇！
Sepia斯比亞咖啡
店家地址：台中市西屯區朝富路242號
店家電話：04 2258 9822
營業時間：8:30-21:00
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