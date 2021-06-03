全台燒肉丼「牛丁次郎坊」挺防疫！「外帶85折、餐點免費升級」超過癮

餐點美味是好吃的必備，不過如果如果再加上份量巨大且浮誇，是不是又更吸引人了呢？這回台南「輕鬆點全日餐館」防疫便當正式開賣啦，每份餐點從150到300元不等，從超浮誇烤半雞、德國豬腳、白酒蛤蠣再到原塊骰子牛等15種統統都有，線上點餐再打95折，一定要嚐鮮看看！

2021-06-03 11:47