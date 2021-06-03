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全台燒肉丼「牛丁次郎坊」挺防疫！「外帶85折、餐點免費升級」超過癮

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▲圖片來源：牛丁集團
▲圖片來源：牛丁集團

從彰化起家，專賣日本直火燒肉丼及烤牛排定食專門所的「牛丁次郎坊」，全台至今已超過20間分店，這次為了對抗疫情推出了外帶優惠活動，只要加入牛丁次郎坊官方會員，就享自取外帶85折或免費升級1號餐，對於喜愛牛丁次郎的肉控們千萬不要錯過這次優惠！

▲圖片來源：牛丁集團
▲圖片來源：牛丁集團

▲圖片來源：牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼
▲圖片來源：牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼

另外「牛丁次郎坊」為了滿足喜歡咖哩的民眾，並且想把記憶中日本熟成咖哩的美味帶進台灣，在台中大里新創品牌「牛丁牌熟成咖哩所」，這次也推出了外帶優惠，只要加入牛丁次郎坊官方會員，即可享有自取外帶85折或免費任選飲品乙瓶的優惠。

▲圖片來源：牛丁牌熟成咖哩所x大里所
▲圖片來源：牛丁牌熟成咖哩所x大里所

而「牛丁次郎坊」也一直保有著對美食的執著，近年來更是開發了新品牌「福來芳x川辣銷魂飯館」，以台灣國民美食滷肉飯、豬油拌飯為本體，加入了新一代的想法，把傳統的平民美食也可以變得很潮，還沒品嚐過的朋友，快加緊腳步來嚐鮮吧！

▲圖片來源：福來芳x川辣銷魂飯館
▲圖片來源：福來芳x川辣銷魂飯館

牛丁次郎坊

優惠內容：加入會員，自取外帶85折或免費升級1號餐(活動至6/8止)

粉絲專頁：https://bit.ly/2RInDlL

優惠適用分店

基隆支店

基隆市仁二路182號1樓

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蘆洲支店

新北市蘆洲區民族路168號

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新店支店

新北市新店區大豐路23-1號

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南勢角支店

新北市中和區仁愛街12號

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三重支店

新北市三重區大智街124號

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彰化總店

彰化市曉陽路157號

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北屯支店

台中市北屯區北平路三段75-1號

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斗六支店

雲林縣斗六市民生南路147號

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崇德支店

台南市東區崇德路409號

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新都支店

台南市南區新都路465號

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西門支店

台南市中西區樹林街二段258號

牛丁牌熟成咖哩所

優惠內容：加入會員，自取外帶85折或免費任選飲品乙瓶(活動至6/8止)

店家地址：台中市大里區中興路二段342-1號

營業時間：11:00-14:00/17:00-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3frdgM8

福來芳x川辣銷魂飯館

店家地點：台中市北區民權路406號

營業時間：11:00-14:00/17:00-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3uudI0v


延伸閱讀>>外帶最優惠！薄多義「外帶主餐買1送1」、「指定主餐65折」

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