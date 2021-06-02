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海底撈「199個人鍋」優惠訂法撇步！外帶外送在家爽嗑，鍋底主餐+飲品水果都有

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@fei__fei__授權、IG@yeahgiselle5598授權
圖／IG@fei__fei__授權IG@yeahgiselle5598授權

人氣連鎖品牌「海底撈火鍋」配合三級警戒禁止內用至6/14，日前祭出限定外帶、外送優惠，其中話題最高的莫過於「199元撈撈個人鍋」，一人套餐獨享經典湯底、主食、配料、飲品、小菜及水果，超值價位吸引饕客打爆電話，全台門市也各有隱藏版優惠，加上外帶自取滿額享85折優惠，可謂不想自煮的鍋控防疫必備！

圖／IG@fei__fei__授權
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「海底撈火鍋」日前於各門市推出專屬「撈撈個人鍋」199元特價，每鍋湯底基本可由麻辣、番茄、三鮮熱銷湯頭三選一，部分分店也有泰式、酸菜的選項；主食肉品四選一；套餐均附白飯、水果及飲料，10款火鍋時蔬配料則以當日為準，一鍋就能吃超飽，活動預計截至6/14。

圖／IG@yeahgiselle5598授權
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由於線上官方訂餐價格各異，也有網友反映電話難預約，經實際測試，透過官方LINE訂購效率最高，台中廣三SOGO、台中中友店（截至6/8）、台中大遠百分店確定外帶即享199元優惠價，台北京站店與板橋遠百店則為200元，各家套餐選項有些微差異，大家可依據鄰近分店搜尋官方LINE。另外，由於個人餐為單口味，加上疫情期間各店每日備料不同，如想品嘗特色沾醬需要主動額外備註詢問。

值得一提的是，台北信義店「獨享撈撈餐」除了199元，還有獨家超值加價購，包含10元飯或麵類、39元肉量加量、49元吃蝦等，兩公里內還有一碗就外送，讓大家居家安心嗑鍋。此外，不論採用什麼方式預訂，外帶自取皆享滿額全面85折，符合各門市門檻也可直接外送到家，近期想吃海底撈的人可要把握啦！

圖／官方LINE
圖／官方LINE

海底撈訂餐專用官方LINE帳號（輸入記得含@）

台北信義店：@277jvath；台北慶城店：@044gwnzo；
台北京站店：@456csmdt；板橋大遠百店：@551bfyfm
桃園台茂店：@381uzsye；桃園統領店：@855rkwfa；新竹大遠百店：@msz4160i
台中中友店：@efv9838s；台中大遠百店：@377cjwzt；台中Sogo店：@056jjdig
台南Focus店：@971uwtvr；台南南紡店：@389jmtch
高雄漢神巨蛋：@919ulnby；高雄大遠百店：@327psxir

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