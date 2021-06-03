抗疫大啖「韓式炸雞」6選！外帶買1送1、85折與免費炸年糕統統都有

相信很多人居家抗疫都悶壞了，但疫情仍然險峻，仍需要民眾的配合，非必要不要出門並做好防疫措施。日前廣大的「韓式炸雞」品牌聽見大家的心聲了，特地推出「外送外帶」優惠活動，小編幫大家整理6家韓式炸雞外帶外送優惠，從最狂加1元多一件再到外帶85折等好康統統都有，在家也能大啖美食！

NeNe Chicken Taiwan

知名連鎖韓式炸雞品牌「NeNe Chicken」因應疫情推出LINE官方帳號好友專屬優惠活動，即日起至6月30日止，只要在LINE上輸入「@nenechickentaiwan」加入好友，即可馬上獲得炸年糕優惠券一張，只要購買任一炸雞就免費直接送，值得注意的是，該優惠僅限於外帶喔，不包含外送服務。另外，記得使用優惠券時，必須點餐前向現場工作人員出示兌換券畫面喔。

官方臉書：https://www.facebook.com/NENEChickenTaiwan

圖／NeNe Chicken臉書粉專

bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN為了與廣大韓式炸雞愛好者一起齊心抗疫，推出了限定「台灣加油應援餐」，即日起至6月30日至享聚卡APP訂餐，不論外帶或外送約88折優惠，現省超過170元，餐點包含去骨系列(口味3選1)、雙味全雞(口味5選2)、黃金炸物(5選1)、黃金雞柳(1份)與氣泡飲料(2罐)。除此之外，也可以到合作的外送平台Foodpanda訂購。

官方臉書：https://www.facebook.com/bb.qCHICKENTaiwan

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專

銅盤嚴選韓式烤肉

知名韓式料理品牌「銅盤」看到大家對韓式炸雞的喜愛了，因應防疫制策推出「外帶銅盤銷魂韓式炸雞回家吃」活動，小盒有8支炸雞只要199元、大盒有12支炸雞則只要299元，更狂的是即日起到6月14日，只要「加1元」就可以免費再送一盒，亦即買大送大、買小送小，相當於5折優惠。至於口味共有六種，包含​雪花起司炸雞、洋蔥白醬炸雞、韓式辣醬炸雞、主廚秘醬炸雞、經典原味炸雞與柚香糖醋炸雞，訂購時可以任選兩種口味喔，快來吃吃看吧。

官方臉書：https://www.facebook.com/bbqbronze/?ref=page_internal

圖／銅盤嚴選韓式烤肉臉書粉專

韓雞Bar

號稱「全台最正統」的韓式炸雞品牌韓雞Bar在全台部分縣市都有分店，像是新北、桃園、台中、雲林與台東等地都有。日前各分店也因為疫情推出不等的優惠服務，像是雲林斗六店即日起只要來電訂餐，外帶滿350元即贈太古飲品一罐、滿550元再加碼送韓式炸年糕串；而台中興大旗艦店則推出了餐點外帶一律享9折優惠與韓式炸年糕串配韓式手捏飯糰雙重吃飽飽只要99元等優惠。雖然目前不能去韓國，但還是就嚐到正統的韓式風味喔。

官方臉書：https://www.facebook.com/han7bar/

圖／韓雞Bar臉書粉專

OMO Chicken 어머치킨

位於宜蘭的OMO Chicken 어머치킨是當地知名的韓式料理品牌，這回則推出了「防疫乖寶寶套餐 」，即日起購買此套餐即可享有199元約79折的防疫優惠價（原價250元），套餐包含一份無骨雞腿塊（口味任選）、韓式海苔拌飯、燙青菜與甜蜜脆薯。值得注意的是，若有選擇外送服務，則有google map搜尋5公里內的範圍限制喔。

官方臉書：https://www.facebook.com/OMOCHICKENTW

圖／OMO Chicken臉書粉專

圖／OMO Chicken臉書粉專

KATZ 卡司

曾獲OpView 社群口碑資料庫十大必吃韓式炸雞的KATZ 卡司，日前也正式推出外帶「全品項」優惠活動，不過不同分家有不同的優惠服務，像是KATZ 卡司台中美術園道店與台中大魯閣新時代店則享有85折、KATZ卡司韓拾炸雞台南西門店則享有9折優惠，至於KATZ卡司複合式餐廳高雄文化中心店則也推出85折，還會推出不定時買一送一驚喜優惠喔。詳情請上KATZ 卡司各大臉書粉專查詢。

圖／KATZ 卡司 (美術園道)臉書粉專

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