台南最夯「焦糖奶霜布丁燒」免排隊、全台在家吃得到！另有紅磚布丁泰奶風味免費送

台南伴手禮名店「依蕾特布丁」3月全新打造的「焦糖奶霜布丁燒」本為門市獨家假日限定，每回甫一上架就光速售罄，日前搶先於南部少數7-11門市開賣後，即日起也首度開放全台宅配，並祭出免運優惠價，讓布丁控免出門也能開嗑；另一號稱布丁界愛馬仕的「紅磚布丁」也推出預購活動，6/6前購買夏季禮盒即贈新口味「泰式奶茶布丁」乙杯，台南2大最火紅布丁優惠防疫必收。

依蕾特布丁

圖／IG@papa90242授權

營業超過20年的台南府城名產之一「依蕾特布丁」憑藉招牌鮮奶布丁、風味奶酪深受喜愛，近期「焦糖奶霜布丁燒」就以熱銷明星商品鮮奶布丁為基底，搭配熬煮焦糖與太妃糖奶霜，最上層則吃得到蜜香蛋糕，一口享有多層次綿密口感，高顏值視覺更是洗版IG的打卡聖品。

如今防疫期間不必到門市、無須擔心撲空，即日起只要到官網預購，即可宅配到家，全台皆適用。「焦糖奶霜布丁燒」門市取貨每盒4入240元，活動期間可享兩盒含運588元。

紅磚布丁

圖／紅磚布丁提供

同樣發跡自台南的府城美食「紅磚布丁」有布丁界愛馬仕美譽，烤布丁、果風布丁、寡糖輕布丁3款類別各有擁護者。如今品牌推出專屬優惠，6/6透過官網預購10入裝夏季禮盒即贈送「泰式奶茶布丁」，滿兩盒再折100元。

禮盒口味含傳統焦糖烤布丁、蜂蜜黑糖烤布丁、哈密瓜果風布丁、芝麻輕布丁及泰式奶茶果風布丁，五款主打風味隨喜好任搭，每盒520元，加上贈送的「泰式奶茶布丁」等於11入還免運，作為居家抗疫小點心超療癒。

圖／紅磚布丁提供

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