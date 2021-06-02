金色三麥、涓豆腐、貳樓最低5折起！精選7間人氣餐廳外帶優惠

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見全台防疫升三級後，確診人數似乎沒有明顯下降，除了雙北許多城市也跟進在餐廳部分禁止內用，以達到阻斷更多可能的傳染途徑，那這些餐廳怎麼辦？民眾還是要吃飯，於是店家紛紛祭出外帶優惠，希望民眾居家防疫還是能吃美食，保持愉悅的心情繼續對抗covid-19，大家一起守護台灣，加油！

金色三麥

廣泛出現在各大百貨、活動市集的金色三麥，今年四月還進駐到「大稻埕碼頭」，不同於以往的美式風格餐廳，改在河畔享受微醺的午夜。疫情之下推出了外帶66折的優惠，經典大拼盤更是直接半價！民眾可在百貨商場入口領取，另外加碼雙北門市來店外帶「滿 2000 元送防疫包」，讓台灣精釀啤酒品牌「金色三麥」陪你一同居家防疫。

圖片來源：Facebook金色三麥粉專

圖片來源：Facebook金色三麥粉專

優惠內容：外帶66折、經典大拼盤半價

外帶門市：全台金色三麥

涓豆腐

海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕..還有豆腐煲！我通通都想要，全台三級警戒進入第二週，整天在家自己下廚已經快沒花樣了嗎？涓豆腐全台門市推出「免下車、安心取」，今天宅在家裡也能吃得很開心，提供民眾外帶79折，即使在家做防疫也能吃到熟悉的美食，你還在等什麼~

圖片來源：Facebook涓豆腐粉專

圖片來源：Facebook涓豆腐粉專

優惠內容：全台涓豆腐門市

外帶門市：5/18～6/14，外帶全面79折

銅盤

全台最強韓式餐飲集團推「銷魂韓式炸雞系列」安撫大家，加碼奉上「守護台灣 加1元多一盒」外帶優惠。199元的小盒裝內含8隻炸雞、299元大盒包裝內含12隻炸雞，無論大盒或小盒，通通可挑選兩種不同口味！

圖片來源：Facebook銅盤粉專

圖片來源：Facebook銅盤粉專

優惠內容：外帶炸雞加1元多一盒

外帶門市：松山(CITYLINK松山貳號店)、台北統一時代(統一時代百貨)，嘉義秀泰(嘉義秀泰廣場) 、高雄草衙(大魯閣草衙道)

貳樓

號稱「最想帶回家吃的美式鄉村餐廳 」貳樓，至今已邁入第14個年頭，一直都是三五好友聚會的首選餐廳，菜色種類豐富多樣又好吃，可惜在疫情之下無法到餐廳用餐，於是老闆決定下殺提供外帶五折的優惠，要讓顧客即便不能在外用餐，也能將這份經典美味帶回家，也呼籲大家一起守住台灣這個家。

圖片來源：Facebook貳樓粉專

圖片來源：Facebook貳樓粉專

優惠內容：外帶五折

外帶門市：全台貳樓門市

春水堂

還記得小時候到春水堂點一杯珍珠奶茶是件非常奢侈的事，再配上外表煎的酥脆、裡頭軟綿的蘿蔔糕和招牌滷味豆干米血，是最幸福的享受，疫情期間為方便各茶友能繼續品嘗美食，提供外帶優惠，如果你已經光想就流口水，別猶豫就打電話點餐外帶吧！

圖片來源：Facebook春水堂粉專

優惠內容：外帶8折優惠，不限飲品、餐點。(外送平台恕不適用)

外帶門市：全台春水堂

石二鍋

王品旗下最受歡迎的小資族平價美食就屬石二鍋了，每到用餐時間店門口總是人潮湧現，即便現在改成外帶一樣不減風采，若是不想等太久也避免群聚，建議大家可以先打電話到要外帶的店家訂餐，省時又安全，安心又涮嘴。

圖片來源：Facebook石二鍋粉專

圖片來源：Facebook石二鍋粉專

優惠內容：外帶生食套餐，免費升級大菜盤＋大肉盤

外帶門市：全台門市皆可

吉豚屋

吉豚屋是來自日本的平價炸豬排店，同時也是日本最大間的連鎖豬排專賣店，若是突然很懷念在日本旅遊的日子，走進這間店就對了！不過現在疫情無法內用，他們也推出外帶讓顧客安心在家享用，或是還需要上班的你，也可以考慮午餐吃吉豚屋唷。

圖片來源：Facebook吉豚屋粉專

圖片來源：Facebook吉豚屋粉專

優惠內容：外帶餐點85折

外帶門市：北部吉豚屋

Uber外送門市：和億北車/家樂福重新/石牌/館前/信義二店

樂麵屋

如果對你來說疫情最痛苦的不是不能出去玩，而是吃不到拉麵..那你有福了！樂麵屋這間在台灣拉麵市場擁有絕佳好評，無論是經典的豚骨白湯，或各家特色的湯頭風味，民眾都是讚不絕口，最擄獲人心的肯定就是免費加麵的服務啦！外帶可以選擇回家自己煮或是已經煮好回家就可以享用。

圖片來源：Facebook樂麵屋粉專

圖片來源：Facebook樂麵屋粉專

優惠內容：外帶88折

外帶門市：全台樂麵屋

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