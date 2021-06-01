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壽司控敲碗成功！「美登利壽司」首推外帶　近40款菜色現點現做、訂餐就帶走

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／日本美登利壽司（台灣）臉書專頁
圖／日本美登利壽司（台灣）臉書專頁

壽司控好消息！來自日本的壽司名店「美登利壽司」台灣一號店日前因應疫情升溫自主暫停營業至5月底，在粉絲積極許願下，即日起正式加入外帶陣容，並推出多項外帶專屬組合套餐，只要提前訂餐就能回家盡享新鮮風味。

「梅丘寿司の美登利総本店」為東京在地人及旅客朝聖必吃美食，去年正式登陸台灣。圖／編輯葉穎樂攝
「梅丘寿司の美登利総本店」為東京在地人及旅客朝聖必吃美食，去年正式登陸台灣。圖／編輯葉穎樂攝

全台首家「美登利壽司」早前配合三級防疫警戒，宣佈為守護顧客與員工健康，將暫停營業至5/28，後續也延長歇業至5/31，讓粉絲不斷在臉書社群留言期待能開放外帶。官方昨（5/31）晚公佈，台北大安店6/1起提供外帶服務，加碼限定套餐，讓饕客防疫期間也能吃得到職人採用精選食材打造的生鮮美食。

美登利菜單選項近40款品項，除了熟悉的鮭魚壽司、招牌之一的鯖魚棒壽司等，取名台灣地名的拼盤「大安盛合」、「中山盛合」、「松山盛合」也頗為吸睛，還有專屬2人及4人份美登利套餐，能夠帶回家一家人分食。由於壽司主打現點現做，官方開放電話預約及現場訂餐服務，屆時大家可減少等候時間及接觸風險，於指定時間取餐即可大快朵頤。

藏壽司推6款外帶餐盒，每盒送扭蛋、滿500再贈柯南文件夾。圖／藏壽司提供
藏壽司推6款外帶餐盒，每盒送扭蛋、滿500再贈柯南文件夾。圖／藏壽司提供

另一人氣品牌「藏壽司」也於即日起搶先於松江南京店祭出獨家外帶餐盒，6款招牌壽司價格介於160元至200元，統統可隨喜好點購。值得一提的是，活動期間凡外帶KURA餐盒一盒，不必集滿5碟投盤抽獎，就能直接獲得一顆名偵探柯南扭蛋，消費滿500元加贈「名偵探柯南：緋色的彈丸」限量文件夾，其餘門市預計於6/8起陸續販售，壽司迷絕對別錯過。

美登利外帶資訊

電話訂餐時段：10:00-19:00；現場訂餐時段：11:00-19:00；取餐時段：11:00-19:45
注意事項：商品內容會依照當日進貨狀況而有所調整，部分商品限量供應

圖／日本美登利壽司（台灣）臉書專頁
圖／日本美登利壽司（台灣）臉書專頁

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