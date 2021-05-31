快訊

蔣經國侄外孫捐台1000萬劑疫苗 張亞中今遞交申請書

國產疫苗被質疑炒股 蔡英文：有具體指控會依法嚴查

在家吃港式飲茶！5星「台北福華」精選20道港點只要799元，外帶自取再享88折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北福華大飯店提供 圖／IG網友jahao88授權
圖／台北福華大飯店提供 圖／IG網友jahao88授權

疫情來襲，許多餐飲業者因應政府防疫政策，紛紛取消內用改以外帶或外送服務，更推出許多「新餐飲優惠或方案」吸引顧客消費。這回知名五星「台北福華大飯店」推出線上港點任您選優惠活動，30道港點佳餚任選20道免800元，外帶自取還可以再打88折。想吃港點的饕客，千萬不要錯過此波「在家防疫優惠」喔！

圖／台北福華大飯店官網
圖／台北福華大飯店官網

台北福華大飯店是台灣最大的五星級連鎖飯店集團，尤其位置坐擁台北市東區林蔭大道，且鄰近捷運站與附近商圈，過去吸引不少政商與觀光客入住，雖然疫情嚴重影響營運，但推出的各式外帶餐飲服務，也吸引不少忠實消費者持續訂購。

這回旗下的港點「珍珠坊」推出主廚精選30道港點，並分為點心類、主食類、熱炒類與甜點類四類。點心類有人氣豉味鮮鳳爪、蒜豉蒸排骨、臘味蘿蔔糕與蟹黃蝦燒賣等；主食類有乾炒牛河、廣州炒飯與皮蛋瘦肉粥等；熱炒類則有黑椒牛柳、宮保雞丁、蜜汁叉燒、三杯雞柳、麻辣鴨血、脆皮炸豆腐、清炒高麗菜與水蓮炒肉絲等；最後還有甜點類包含杏仁豆腐、摩摩喳喳、黑金流沙包與香蒸芝麻包。每道餐點份量為一人份，應有盡有，絕對可以吃到飽

圖／台北福華大飯店提供
圖／台北福華大飯店提供

任選其中的20道只要超狂799元，若是選擇外帶自取還可以享有88折，外送若滿1500元大安區、滿2,000元3公里台北市區都可以免費外送，值得注意的是目前不提供萬華與中正區外送服務。另外開搶時段為每日早上9:00開放訂購午餐，下午14:30則為晚餐開搶時段，每日限量50組喔，活動優惠截止依照官網公告為主，所以要買要快喔！

台北福華大飯店「珍珠坊」

活動內容：推出主廚精選30道港點，任選其中的20道只要超狂799元，每日限量50組。

注意事項：外帶自取再打88折，外送若滿1500元大安區、滿2,000元3公里台北市區都可以免費外送。

訂購時段：午餐為每日早上9:00開放；晚餐為每日下午14:30開放

延伸閱讀：

這6天「全品項外帶66折」！「日出茶太」加碼外送滿100元直接8折

抗疫也要瘦身！「健康低脂餐盒」台北5選，水牛城辣雞、舒肥板腱牛必吃

港點 吃到飽

相關新聞

在家吃港式飲茶！5星「台北福華」精選20道港點只要799元，外帶自取再享88折

疫情來襲，許多餐飲業者因應政府防疫政策，紛紛取消內用改以外帶或外送服務，更推出許多「新餐飲優惠或方案」吸引顧客消費。這回知名五星「台北福華大飯店」推出線上港點任您選優惠活動，30道港點佳餚任選20道免800元，外帶自取還可以再打88折。想吃港點的饕客，千萬不要錯過此波「在家防疫優惠」喔！

下殺5折！錢都涮涮鍋「外帶每鍋送肉＋飲品」、吉哆一人免200吃超飽

台灣人氣連鎖火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」以親民價及豐盛餐點深受老饕喜愛，為配合防疫政策，錢都餐飲旗下火鍋一律改為外帶、外送限定，其中錢都「免費送肉、滿額85折」持續進行中，即日起再額外加碼每鍋贈飲品；而

21風味館「烤雞腿餐買一送一」外送專屬！現省近百元吃烤雞＋外帶優惠必收

肉食主義者手機預備備！除了熟悉的肯德基、麥當勞等快餐品牌，台灣本土品牌「21風味館」憑藉強調營養健康的烤雞也虜獲不少忠實饕客。而防疫期間官方祭出限定一系列好康，其中含外送平台獨家買一送一、外帶限定滿2

12塊炸雞只要1元、外帶5折！9間「韓式料理」防疫優惠

因為疫情因素，多間韓式餐廳、韓式烤肉推出外帶優惠方案，讓民眾居家防疫的同時，也能享受各具特色的韓式料理。其中包括外帶自取...

買菜免出門！8大宅配「蔬菜箱」防疫必收，全聯產地直送、LINE TAXI快送到家

台灣疫情嚴峻，抗疫關鍵時期建議減少非必要移動。若想安心居家防疫又不必煩惱健康飲食，蔬菜箱可謂自煮必備神器。今天跟大家分享8大宅配到家的「蔬菜箱」...

海鮮鍋88元在家吃、外送點1餐送1餐「生鮮食材包」！全台4款火鍋最新優惠精選

鍋控疫情期間也無須戒斷！今天為各位簡單整理北中南4品牌4色外帶及外送優惠，從小資必備88元小火鍋，到全品項買一送一，再至點一餐滿額送「生鮮食品包」，各式好康等著大家收藏，在家動動手指點餐就能大快朵頤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。