在家吃港式飲茶！5星「台北福華」精選20道港點只要799元，外帶自取再享88折

疫情來襲，許多餐飲業者因應政府防疫政策，紛紛取消內用改以外帶或外送服務，更推出許多「新餐飲優惠或方案」吸引顧客消費。這回知名五星「台北福華大飯店」推出線上港點任您選優惠活動，30道港點佳餚任選20道免800元，外帶自取還可以再打88折。想吃港點的饕客，千萬不要錯過此波「在家防疫優惠」喔！

圖／台北福華大飯店官網

台北福華大飯店是台灣最大的五星級連鎖飯店集團，尤其位置坐擁台北市東區林蔭大道，且鄰近捷運站與附近商圈，過去吸引不少政商與觀光客入住，雖然疫情嚴重影響營運，但推出的各式外帶餐飲服務，也吸引不少忠實消費者持續訂購。

這回旗下的港點「珍珠坊」推出主廚精選30道港點，並分為點心類、主食類、熱炒類與甜點類四類。點心類有人氣豉味鮮鳳爪、蒜豉蒸排骨、臘味蘿蔔糕與蟹黃蝦燒賣等；主食類有乾炒牛河、廣州炒飯與皮蛋瘦肉粥等；熱炒類則有黑椒牛柳、宮保雞丁、蜜汁叉燒、三杯雞柳、麻辣鴨血、脆皮炸豆腐、清炒高麗菜與水蓮炒肉絲等；最後還有甜點類包含杏仁豆腐、摩摩喳喳、黑金流沙包與香蒸芝麻包。每道餐點份量為一人份，應有盡有，絕對可以吃到飽。

圖／台北福華大飯店提供

任選其中的20道只要超狂799元，若是選擇外帶自取還可以享有88折，外送若滿1500元大安區、滿2,000元3公里台北市區都可以免費外送，值得注意的是目前不提供萬華與中正區外送服務。另外開搶時段為每日早上9:00開放訂購午餐，下午14:30則為晚餐開搶時段，每日限量50組喔，活動優惠截止依照官網公告為主，所以要買要快喔！

台北福華大飯店「珍珠坊」

活動內容：推出主廚精選30道港點，任選其中的20道只要超狂799元，每日限量50組。

注意事項：外帶自取再打88折，外送若滿1500元大安區、滿2,000元3公里台北市區都可以免費外送。

訂購時段：午餐為每日早上9:00開放；晚餐為每日下午14:30開放

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