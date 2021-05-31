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下殺5折！錢都涮涮鍋「外帶每鍋送肉＋飲品」、吉哆一人免200吃超飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

台灣人氣連鎖火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」以親民價及豐盛餐點深受老饕喜愛，為配合防疫政策，錢都餐飲旗下火鍋一律改為外帶、外送限定，其中錢都「免費送肉、滿額85折」持續進行中，即日起再額外加碼每鍋贈飲品；而「吉哆火鍋百匯」也祭出超殺5折價套餐，小家庭開吃超划算。

錢都推出快閃抽獎活動，6/6前參與臉書活動可抽500元紅包。圖／錢都涮涮鍋提供
錢都推出快閃抽獎活動，6/6前參與臉書活動可抽500元紅包。圖／錢都涮涮鍋提供

錢都涮涮鍋日前推出外帶自取方案，5/31起至6月底全新附加贈送一杯可口可樂系列飲品。而同步進行的優惠以「外帶任一鍋品即贈一份肉品」最受歡迎，品項2鍋享2份，累贈無上限。若不想吃肉，也可考慮外帶消費「滿額500元享85折」優惠。而原訂母親節月專屬的「愛已成周套餐」活動延長至6/30，防疫期間一樣開放點購，每套加贈2份肉，一共4盤；「海龍王雙人套餐」外帶則贈兩份肉。優惠可擇一使用，經濟鍋、活動鍋品、酒類不適用。

吉哆火鍋百匯推出防疫套餐，每套1180如今只要590。圖／錢都涮涮鍋提供
吉哆火鍋百匯推出防疫套餐，每套1180如今只要590。圖／錢都涮涮鍋提供

早前暫時營業的吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」回歸後改推小家庭防疫套餐，更首度釋出半價，即日起開放外帶。原價1180的套餐包含湯品四選一、4份季節鮮蔬、肉品6選2、海鮮有8隻新鮮白蝦、6款經典鍋物、5種經典熟食及麵食，湯頭含昆布大骨鍋、經典麻辣鍋、酸白菜鍋、韓式泡菜鍋，份量適合2至3人，如今只要590元就能帶回家，每人平價不用200元就可以超飽足，自煮加料還能吃兩餐，讓大家充滿元氣抗疫。

錢都涮涮鍋

分店營業狀況：龜山中興店、蘆州長榮店、市民大道店、台東博愛店暫時停業至6/14；新莊中華店、新莊中港店、三峽北大店防疫期間未營業
注意事項：外帶加碼送飲料不適用店家：龜山中興店、市民大道店、光復仁愛店、內湖IKEA店、鶯歌鶯桃店、蘆洲長榮店、竹東東都店

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