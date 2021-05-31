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21風味館「烤雞腿餐買一送一」外送專屬！現省近百元吃烤雞＋外帶優惠必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／21風味館官方臉書、官網
圖／21風味館官方臉書官網

肉食主義者手機預備備！除了熟悉的肯德基、麥當勞等快餐品牌，台灣本土品牌「21風味館」憑藉強調營養健康的烤雞也虜獲不少忠實饕客。而防疫期間官方祭出限定一系列好康，其中含外送平台獨家買一送一、外帶限定滿250元現折30及每月4天限定特價，讓大家在家也能爽嗑雞！

圖／21風味館官網
圖／21風味館官網

21風味館、21PLUS即日起攜手外送foodpanda推出指定餐點「買一送一」，其中招牌「21香草烤雞腿＋大杯蜂蜜綠茶」只要135元即可獨享兩份餐，平價每份下殺68元，想搭配湯品的也有雞蓉玉米濃湯買一送一，指定派對大餐店家還能滿500折100。若為平台pro會員，還有點購2份「烤半雞餐」或「烤炸餐」再送2塊香脆炸雞的獨家福利，一切免出門、一鍵下單即可完成。

圖／外送平台截圖
圖／外送平台截圖

此外，配合「21主題日」，每月1、11、21、31日只要至全台21PLUS、21風味館、21TOGO門市單點「21香草烤雞」，即可享21%優惠，每隻烤雞附2份烤雞沾醬，原價440元特價348元，現省92元。21TOGO高雄坎城門市、21風味館台積電門市限無沾醬版本，原價410元，特價324元。烤雞購買數量不限，優惠無法併用。

圖／21風味館官網
圖／21風味館官網

另外，原價100元的「21香草烤雞腿」全年享21%折扣，即日起至12/31每日皆可以79元購入。而截至6/30若點餐外帶滿250元，即可現省30元，買炸雞腿桶回家辦公或與家人分享也超合適。

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