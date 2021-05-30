海鮮鍋88元在家吃、外送點1餐送1餐「生鮮食材包」！全台4款火鍋最新優惠精選
鍋控疫情期間也無須戒斷！今天為各位簡單整理北中南4品牌4色外帶及外送優惠，從小資必備88元小火鍋，到全品項買一送一，再至點一餐滿額送「生鮮食品包」，各式好康等著大家收藏，在家動動手指點餐就能大快朵頤。
蛤?!火鍋店：點一餐送下一餐、外帶8折（截至7/31）
即日起至7/31，台北、台中各有分店的「蛤?!卜卜蜆打邊爐」推出防疫限定「你點這餐，下餐我包了」活動，凡透過line線上點、電話或臉書私訊點選「外送」，滿額1500即送一份「生鮮食品包」、滿3000送兩份，可無限累贈，讓大家不必到超市、市場選購，點一餐就有下一頓食材可以徹底居家防疫，滿額再享店家外送免運優惠。
此外，附近居民也可選擇外帶自取，活動期間享「全品項8折」，事先訂餐後無須入店即可於店門口取餐，減低接觸風險。
本事滿足鍋物：外帶8折、外送滿額再送肉（截至7/31）
位於台北的「本事滿足鍋物」即日起推出外帶自取8折優惠，而外送滿500元則加碼贈送5.5oz特選梅花豬肉，幫功夫湯底、新鮮肉品、海鮮等療癒組合加料。店家另提供「本事小廚」丼飯，均一價160元享用日式結合台式的經典風味。
熱浪島南洋蔬食茶堂：外帶全面買一送一（截至6/8）
「熱浪島南洋蔬食茶堂」主打自種南洋香料及蔬果打造南洋風味蔬食料理，位於台中的直營旗艦店此次因應疫情推出外帶好康，6/8前點購全品項主食套餐、火鍋皆享買一送一，饕客能半價開吃叻沙麵、泰式酸辣火鍋等人氣料理。
店家也提供得來速服務，只要提前訂餐即可免下車取餐，吃得更安心。此外，若選擇店家外送，滿額即享8折優惠，使用Uber Eats亦有滿額200元免運，不必出門就能在家品嘗美食。
珍好味臭臭鍋：外帶海鮮鍋88元（截至6/14）
台南在地熱門平價小火鍋「珍好味臭臭鍋」日前祭出招牌海鮮鍋「88元」超殺價，原訂到5月底的活動再加碼延長至6/14，活動期間早上11點至15點到店外帶，即可88元爽嗑豐盛海鮮鍋，人數、鍋數不限，若想採生鮮外帶主動提出即可。
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