買菜免出門！8大宅配「蔬菜箱」防疫必收，全聯產地直送、LINE TAXI快送到家

台灣疫情嚴峻，抗疫關鍵時期建議減少非必要移動。若想安心居家防疫又不必煩惱健康飲食，蔬菜箱可謂自煮必備神器。今天跟大家分享8大宅配到家的「蔬菜箱」，只要善用全聯、家樂福、7-11、全家乃至線上網購平台等，就可免到超市賣場或市場，在家開吃新鮮蔬果囉！

LINE TAXI：「安心快送蔬果箱」叫車快送

圖／LINE TAXI

LINE TAXI攜手生鮮平台「鄰家鮮生」日前快閃推出「安心快送蔬果箱」免運宅配服務，試營運期間每箱售價700元，一共提供牛番茄、綠花椰、馬鈴薯、鴻禧菇等14項新鮮蔬果，一鍵下訂成功叫車，就有司機快送將整箱直送到府。

目前截至今（30日）台北地區限定試營運的份量已全數銷售，官方宣佈6/1起每週二至週日09:30正式營運，後續也將陸續開放其他地區。屆時大家只要點開「LINE TAXI」官方賬號，點擊六格選單「地圖叫車」，進到地圖主頁再點選右側「安心快送」服務，即會出現蔬果箱訂購相關資訊。

全聯福利中心：「產地直送蔬菜箱」首波1000箱

圖／全聯提供

作為熱門採購地的全聯即日起於雙北部分門市搶先推出「產地直送蔬菜箱」，每箱499元即享葉菜類、根莖花果類、蕈菇類及調味料等共約14款產品，未來也預計提供「菜壩子健康蔬菜箱」、「產地精選蔬菜箱」等不同組合，讓大家居家也可隨食材變換菜餚。

家樂福：2款「有機蔬菜箱」滿額免運

圖／家樂福提供

家樂福線上購物加入陣容，規劃2款「有機蔬菜箱」，分別有499元輕鬆煮（11項商品）與699元澎湃煮（14項），葉菜、高麗菜、花果蔬菜、根莖類、菇類、辛香調味類統統有，每款主打新鮮產地直送，訂單滿800元還可免運。此外，若有急需也可選擇「當日配」服務，購買少量生鮮蔬菜、冷藏肉品、冷藏鮮乳、零食餅乾等，最快1小時到貨。

7-11：逾10款「蔬果箱」任選，蔬菜包直接清洗好

圖／7-ELEVEN提供

7-11日前於近600間門市導入生鮮蔬菜專區，讓大家在超商也能買到有機蔬菜。而即日起也可透過線上購物平台「i購物」預購「蔬果箱」，從已截切清洗後的蔬菜包、蔬菜搭配肉品、水果組合以及沙拉DIY組合箱應有盡有，超過10款不同組合可依需求任選，價格介於299元至710元。

全家便利商店：「蔬菜箱」每日限量500箱

圖／全家便利商店提供

全家便利商店與有機認證蔬菜的玉美生技合作，推出每日限量500箱的「蔬菜箱」，只需透過「全+1行動購」購買即可直送到家，每箱699元含14種蔬菜還免運。

臺北農產：「有機蔬菜箱」最低只要99元

圖／北農官網

台灣規模最大的農產運銷公司北農推出3款蔬菜箱，其中「產銷履歷蔬菜箱」及「有機蔬菜澎湃禮箱」包含12包根莖類、蕈類、葉菜，選購宅配直接免運。而最吸睛的莫過於「有機小資蔬菜箱」，每箱99元含5種當季蔬菜，超適合一人開伙或只需要小份量的人。

小森時光：5款防疫蔬果箱每日產店直送

圖／小森時光 - 每日蔬果箱宅配

台南30年蔬果行「小森時光」推出5款防疫蔬果箱，基本款599元含馬鈴薯、大白菜、番茄、水果香瓜、5種綠葉菜共17種品項，另有699至999類型，可依家庭需求調整選購，透過臉書專頁線上訂購即可宅配到家。

PChome：預購下單享產地直送蔬果

大家熟悉的電商平台PChome集結多家在地小農推出各色有機蔬菜箱，其中799元「慈心有幾福業蔬菜箱」主打每箱適合2至3人小家庭約3至5日的份量；來自花蓮的「東風經典食材」特價600元含8份季節蔬菜（5葉菜+2根莖瓜果+1野菜）；每組899的「永豐餘生技有機蔬菜箱」含當季12款安心蔬菜，採預購出貨。

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