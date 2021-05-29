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薄多義「79元主餐」披薩、義大利麵任選！防疫銅板價外帶回家、全台適用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／環球購物中心提供、薄多義官網
圖／環球購物中心提供、薄多義官網

人氣連鎖餐廳「薄多義」全台門市日前跟進防疫政策「暫停內用服務」至6/14，繼指定門市首波主餐外帶買一送一優惠，品牌以所有分店皆適用的新優惠接力，即日起致電外帶任一主餐，即可以「79元」銅板價購入套餐四選一，其中最划算的莫過於招牌披薩、義大利麵、燉飯、焗烤可任選一份，最高現省250元，抗疫也能省錢吃大餐！

薄多義全新外帶限定優惠即日開跑，凡致電全台門市外帶任一主餐，即可以79元加購套餐，最搶手的A餐「任選主餐乙份」可任挑一款披薩、義大利麵、燉飯、焗烤，每份價值介於199元至329元，例如瑪格麗特比薩219元、焗蝦辣奶油蟹醬通心麵329元，統統都能選，但會以低價餐點計算為加購主餐。

圖／薄多義義式手工披薩
圖／薄多義義式手工披薩

活動另有B餐「薄多義主廚沙拉＋爐烤麵包」、C餐「酥炸脆薯＋佛卡夏佐醬＋主廚例湯」與D餐「酥炸脆薯＋酥炸雞翅」，每份都為79元。

提醒大家一份主餐限加購一組79元套餐，且無法同時加購原菜單套餐，此活動外帶自取餐點限於營業時間致電、不開放客製化需求與義大利麵加麵服務，優惠無法併用。此外，台北ATT店、台北南港店、宜蘭店、台中文心店百貨門市提供一樓取餐，免上樓即可領取。

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