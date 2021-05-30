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99元西式餐盒、外送7折，還有醫護「港點免費吃1個月」！3品牌拚防疫優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／天蔥餐飲集團提供
圖／天蔥餐飲集團提供

台灣三級防疫警戒改變了大部分人的用餐模式，所有餐廳因應疫情調整祭出最新外帶、外送優惠。今日特搜三大品牌系列好康，包含港點專賣店「點8號」、主打西餐的「Mr.Onion天蔥牛排」與「喜滋客廚房」，最低99元就能飽餐一頓，另有前線的防疫及醫護人員連續1個月港點免費吃，讓大家偶爾想念外食時可以輕鬆預訂！

點8號：籠點心10籠588元、醫護防疫人員每日免費兌換

圖／點8號提供
圖／點8號提供

以蒸籠點心最為知名的「點8號」此次祭出3大限定優惠，即日起凡到店外帶「蒸籠推車系列」享13款品項任選10籠588元」，在家開吃水晶蝦餃皇、蒜香蒸排骨、蝦仁鮮燒賣、經典魚翅餃、豉汁蒸鳳爪等。此外，店面也提供精選港式餐盒均一價150元，薑蔥油雞、香煎豬排、明爐燒鴨全都有，品牌亦攜手外送平台Uber Eats推出滿600折60元活動，讓大家免出門更安心便利。

另外，為感謝辛苦的防疫及醫護人員，即日起至6/30凡至全台點8號門市外帶，不限消費金額，醫護人員出示執業執照、防疫人員出示疾管署工作證，即招待一籠港點，整整一個月天天都能免費兌換。

Mr.Onion天蔥牛排：99元防疫安心餐盒、外帶全品項75折

圖／天蔥餐飲集團提供
圖／天蔥餐飲集團提供

天蔥餐飲集團旗下「喜滋客廚房」與「Mr.Onion天蔥牛排」同步推出安心防疫餐盒，主打百元有找的高CP值餐點，讓民眾平價外帶精緻的義大利麵或燉飯，居家辦公或一家人用餐都合適。而「Mr.Onion天蔥牛排」即日起也獨家釋出金額不限、外帶自取75折優惠，全品項牛排餐點、義大利麵、燉飯等皆適用。

喜滋客廚房：外送7折、外帶買1送1

圖／天蔥餐飲集團提供
圖／天蔥餐飲集團提供

除了99元餐盒，喜滋客廚房也與Uber Eats合作，升級2至4人的聚會套餐，祭出外送7折促銷，並同步祭出買一送一，凡外帶任一排餐組合，即贈義大利麵或燉飯乙份。

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