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「IKEA嘉義店」確切地址、貨櫃造型曝光！網友：疫情期間先不要

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
示意圖為IKEA內湖店。圖／摘自IKEA官方粉絲頁
示意圖為IKEA內湖店。圖／摘自IKEA官方粉絲頁

早前於4月份被發現相關職缺頁面的「IKEA嘉義店」，消息一出立馬成為未開先紅的話題主人公，昨（28日）官方首度於官網全新公佈確切地點，並附有快閃店貨櫃造型設計圖，但開幕日期未定，再度引起網友熱議。

圖／IKEA官網、綠豆嘉義人粉絲團
圖／IKEA官網綠豆嘉義人粉絲團

綠豆嘉義人粉絲團昨眼尖發現官網更新IKEA嘉義店資訊，雖依舊尚無開幕日，但比照地址可發現與之前徵才頁面的工作地點「嘉義文化公園」一致，詳細營業位置於公園西側、文化路及康樂路口的諸羅印象廣場。官網專屬頁面也搶先曝光貨櫃店面示意圖，其中就含冰淇淋區域，代表屆時確定吃得到IKEA代表性霜淇淋。

最新資訊露出後，許多期待已久的網友紛紛表示：「以後可以盡情買了」、「嘉義！好好活著到時候就可以好好去逛」、「快閃店？希望開的時候疫情趨緩」、「如果疫情好的話暑假就可以去了」、「快閃店，但碰到疫情感覺不樂觀」、「感覺會延後」，從留言可見大部分人心繫疫情，也有人喊話：「拜託可以先不要開嗎？」、「先別來了！疫情那麼嚴重，還是網路購買就好」然而目前實際點入原先的官方資訊頁面已下架，只能看到「找不到頁面」。

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