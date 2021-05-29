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防疫在家爽嗑Mo-Mo-Paradise壽喜燒！4品牌「全品項8折」外帶優惠必收
全民居家抗疫時期，一律禁內用的餐飲業陸續祭出外帶優惠，來自日本的人氣壽喜燒吃到飽「MO-MO-PARADISE」也由開業以來首度提供外帶自煮鍋物，饕客在家即可開吃熟悉美味，每份雙人套餐還會加贈和牛。而包含MO-MO-PARADISE在內、同為三澧企業的旗下4大品牌也同步加碼「全品項8折」好康，讓大家省荷包吃美食，一起度過這波疫情難關。
MO-MO-PARADISE以高CP值的壽喜燒湯頭及無限供應的餐點備受喜愛，如今因應疫情首次祭出外帶自煮鍋物，湯底、肉品、主食、蔬菜乃至飲品一樣不缺，搭配外帶自取8折，原價960元的雙人外帶鍋品套餐只要768元，現省192元，6/6至6/16期間還會加碼贈送澳洲M6-7和牛乙份，豐盛份量一家三口也能大快朵頤。活動首波由12家門市搶先開跑，6/5則適用於全台門市。
其中雙人外帶鍋品套餐含湯底六選一，除了有招牌壽喜燒、涮涮鍋、和風辛味噌鍋、番茄鮮蔬鍋，也可加價100元品嘗特色鹽味豚骨鍋或和風蔬菜咖哩鍋，在家自煮也能秒飛日本。每份內容物也含鮮切肉品五選三、主食四選二，並附有綜合蔬菜盤乙份及檸檬漾飲品。
此外，義式餐廳「BELLINI PASTA PASTA」、經典丼飯「天吉屋」、主打以石臼現磨鮮麥製麵的「MOLINO」三大品牌也同場加映全品項8折促銷，日式火鍋、丼飯、義式料理統統都有，每日菜單不怕膩。
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