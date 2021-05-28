聽新聞
test
0:00 / 0:00
買一送一、買200送200！「繼光香香雞」6月高CP值外帶優惠 滿足炸物控的心
炸物控必看！ 防疫宅在家嘴巴饞，需要美味炸物來陪伴，繼光香香雞將於六月份推出超高CP值「外帶優惠活動」，包括飲品買一送一、炸物買200送200以及會員儲值滿額禮等，無法出門解悶就用滿滿炸物與大家同樂、滿足炸物控的心！
「繼光香香雞」全台門市推出「消費滿額禮」活動，將於6/10~6/25祭出單筆滿200元，免費送價值高達200元商品優惠券，票券包含「買炸物送甜心地瓜球」可現折35元、「任選飲品買1送1」現折40元起、「買大份香香炸雞送墨魚甜不辣」現折55元、「買經典組合送蒜脆杏鮑菇」現折65元等。加碼祭出會員專屬年中慶活動，只要在六月份單筆儲值滿500元，就送總價100元現金折價券。
「繼光香香雞台中繼光創始店」即將在7月搬遷，於6/4-6/30期間推出單店限定買一送一優惠，連續27天消費者現場購買大份「香香炸雞」，可獲得免費中份「香香炸雞」兌換券，於7/2起可在新店鋪「繼光香香雞台中中山店」進行兌換，同時可享Tplus飲品加購半價。
「繼光香香雞」外帶優惠
1、儲值滿額禮：6/1~6/30期間內，單筆儲值滿500元，贈總價100元現金折價券。(滿250元現折50元x2張)
2、消費滿額禮：6/10~6/25期間內，單筆消費滿200元，贈總價200元商品優惠券。優惠券內容：買炸物送甜心地瓜球折35元、飲品買一送一折40元起、買大份香香炸雞送墨魚甜不辣折55元、買經典組合送蒜脆杏鮑菇折65元
延伸閱讀：
．居家辦公來杯咖啡！ 5家「連鎖咖啡外帶外送5折起」 路易莎、丹堤、Cama統統都有
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言