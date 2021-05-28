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限時3天！ 7-11「大杯拿鐵」爽喝免40元，「冰淇淋紅茶」第2杯半價至6月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
7-11限時3天推出OPEN POINT APP行動隨時取咖啡優惠。 圖／7-ELEVEN提供
7-11限時3天推出OPEN POINT APP行動隨時取咖啡優惠。 圖／7-ELEVEN提供

防疫宅在家，超商咖啡優惠隨時可喝，成了民眾犒賞自己的小確幸。7-ELEVEN限時3天推出OPEN POINT APP行動隨時取咖啡最新優惠，12杯CITY CAFE大杯拿鐵售440元，換算起來每杯只要40元還有找；天氣日漸炎熱，隨手來一杯7-ELEVEN「冰淇淋紅茶」成了消暑清爽好滋味，目前仍在第2杯半價優惠期間。

7-ELEVEN行動隨時取OPEN POINT APP指定CITY系列飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN行動隨時取OPEN POINT APP指定CITY系列飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供

繼上回推出限時3天多款CITY系列人氣飲品同品項第3杯0元優惠之後，7-ELEVEN「OPEN POINT APP行動隨時取」再度推出，5/31～6/2限時3天開賣，CITY PRIMA精品美式咖啡10杯售價500元，CITY CAFE大杯拿鐵12杯售價440元，以大杯拿鐵咖啡優惠換算下來，平均每杯只要40元有找，咖啡控可以大口爽喝一波。

7-ELEVEN廣受好評的 CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」今年強勢回歸，以現萃茶經典紅茶搭配紐西蘭乳源的冰淇淋，讓人每一口都能嘗到茶香與濃郁乳香交疊的清爽消暑滋味，至6/1止都還能第2杯半價喝到它。

7-11現萃茶「冰淇淋紅茶」口味。 圖／7-ELEVEN提供
7-11現萃茶「冰淇淋紅茶」口味。 圖／7-ELEVEN提供

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