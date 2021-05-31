快訊

蔣經國侄外孫捐台1000萬劑疫苗 張亞中今遞交申請書

國產疫苗被質疑炒股 蔡英文：有具體指控會依法嚴查

台南佳餚在家享用！　200家安心餐廳「外帶外送限定美食」一同防疫

欣傳媒 / 欣傳媒
台南大飯店-小資百元餐盒(午餐限量)；圖片來源／台南大飯店提供
台南大飯店-小資百元餐盒(午餐限量)；圖片來源／台南大飯店提供

臺南市政府觀光旅遊局為了讓民眾在防疫期間，能以外帶外送方式購買安心美味的美食佳餚，邀集逾200家安心餐廳業者推出各式外帶外送限定美食餐盒，與外送平台合作外，有些業者亦結合多元計程車配送服務拓展多元通路，讓防疫宅在家的民眾也可以透過外帶外送在家享受台南美食

臺南市長黃偉哲表示，防疫期間為了讓大家吃得安心，觀旅局邀集逾200家台南美食業者簽署「安心宣言」，共同宣示強化環境防疫管理作為、提供各項貼心服務，在各方面做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體。惟近日因新冠肺炎疫情影響，為維護民眾健康，餐飲業只限外帶及外送，面對疫情，安心餐廳業者配合政府防疫政策，推出各式外帶外送限定美食餐盒，餐飲業者除了與外送平台合作外，同時也與計程車業者異業結合，使用計程車配送，在這個防疫非常時期，民眾請減少出門，防疫宅在家，歡迎訂購台南美食到家享用，用美食療癒身心。

東悅坊港式飲茶台南店-主廚特製美味便當；圖片來源／東悅坊港式飲茶台南店提供
東悅坊港式飲茶台南店-主廚特製美味便當；圖片來源／東悅坊港式飲茶台南店提供

臺南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧指出，疫情當前，為了讓民眾在家也能放心享受台南美食，已有17家台南知名旅館餐廳推出限定精緻餐盒，例如:台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、台南晶英酒店等星級旅館除了推出期間限定外帶主廚料理，同時也推出精緻餐盒及星級主廚便當，無論您是小家庭、單身貴族，或是外食族都免煩惱，在家也能豐盛、衛生、吃得好！

府城食府正宗台南料理-名廚飽胃戰便當；圖片來源／府城食府正宗台南料理提供
府城食府正宗台南料理-名廚飽胃戰便當；圖片來源／府城食府正宗台南料理提供

「安心宣言」的內容包括「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三大部分，「防疫安心」包括：落實員工健康管理制度，員工勤洗手，工作時配戴口罩，常接觸處每日定時消毒至少三次，入口量測體溫。「服務貼心」包括：提供外送、外帶服務，提供民眾充分的洗手設備，推出餐點多樣選擇與優惠活動，於入口或明顯處，宣導用餐衛生守則。「味道甜心」包括：強調健康、營養均衡之料理，善用在地當季新鮮食材，維持食材之衛生與安全，堅守料理精神與料理品質等共12項作為。「安心宣言」是台南美食業者對安心餐飲的承諾，從食材到廚房，餐桌到消費者口中，每一個環節都經過嚴格把關，讓民眾都能吃得安心、健康。

東大門韓國烤肉料理-外帶外送便當；圖片來源／東大門韓國烤肉料理提供
東大門韓國烤肉料理-外帶外送便當；圖片來源／東大門韓國烤肉料理提供

夏都城旅安平館-外帶星級餐盒；圖片來源／台南夏都城旅安平館提供
夏都城旅安平館-外帶星級餐盒；圖片來源／台南夏都城旅安平館提供

逾200家安心餐廳業者共同推動安心餐飲，台南美食業者不僅致力於配合防疫工作，同時也不斷研發創新菜色，做出調整與轉型，展現台南業者守護消費者的決心，一方面要讓民眾吃得安心、吃得健康，一方面也要帶動台南的美食業者們，共同打造安心飲食的美食之都，歡迎民眾多加利用，安心餐廳外帶外送資訊查詢(https://www.twtainan.net/go/openZRe7)。

抗疫期間請民眾遵循防疫措施，盡量避免外出，如需外出請全程配戴口罩、多洗手、常消毒，隨時確認自我健康狀況，若有不舒服一定要就醫或撥打1922、06-2880180防疫專線尋求協助。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194034

台南美食 便當 韓國烤肉

延伸閱讀

15萬劑莫德納疫苗明天來台 蔡總統感謝陳時中

防疫乘客大減 淡海輕軌運量少7成調整班距

哪個事件對防疫措施失去信任？網友直指這項「從此註定完蛋」

『昌益事業群』捐贈500萬的防疫基金，與台灣齊心抗疫！

相關新聞

在家吃港式飲茶！5星「台北福華」精選20道港點只要799元，外帶自取再享88折

疫情來襲，許多餐飲業者因應政府防疫政策，紛紛取消內用改以外帶或外送服務，更推出許多「新餐飲優惠或方案」吸引顧客消費。這回知名五星「台北福華大飯店」推出線上港點任您選優惠活動，30道港點佳餚任選20道免800元，外帶自取還可以再打88折。想吃港點的饕客，千萬不要錯過此波「在家防疫優惠」喔！

下殺5折！錢都涮涮鍋「外帶每鍋送肉＋飲品」、吉哆一人免200吃超飽

台灣人氣連鎖火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」以親民價及豐盛餐點深受老饕喜愛，為配合防疫政策，錢都餐飲旗下火鍋一律改為外帶、外送限定，其中錢都「免費送肉、滿額85折」持續進行中，即日起再額外加碼每鍋贈飲品；而

21風味館「烤雞腿餐買一送一」外送專屬！現省近百元吃烤雞＋外帶優惠必收

肉食主義者手機預備備！除了熟悉的肯德基、麥當勞等快餐品牌，台灣本土品牌「21風味館」憑藉強調營養健康的烤雞也虜獲不少忠實饕客。而防疫期間官方祭出限定一系列好康，其中含外送平台獨家買一送一、外帶限定滿2

12塊炸雞只要1元、外帶5折！9間「韓式料理」防疫優惠

因為疫情因素，多間韓式餐廳、韓式烤肉推出外帶優惠方案，讓民眾居家防疫的同時，也能享受各具特色的韓式料理。其中包括外帶自取...

買菜免出門！8大宅配「蔬菜箱」防疫必收，全聯產地直送、LINE TAXI快送到家

台灣疫情嚴峻，抗疫關鍵時期建議減少非必要移動。若想安心居家防疫又不必煩惱健康飲食，蔬菜箱可謂自煮必備神器。今天跟大家分享8大宅配到家的「蔬菜箱」...

海鮮鍋88元在家吃、外送點1餐送1餐「生鮮食材包」！全台4款火鍋最新優惠精選

鍋控疫情期間也無須戒斷！今天為各位簡單整理北中南4品牌4色外帶及外送優惠，從小資必備88元小火鍋，到全品項買一送一，再至點一餐滿額送「生鮮食品包」，各式好康等著大家收藏，在家動動手指點餐就能大快朵頤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。