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台灣確診有巨大黑數 專家憂：重症比率恐比日本還高

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防疫優惠+2！Toasteria咖啡廳「全品項6折」、薄多義BITE2GO「新品免費喝」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／BITE 2 GO 義式快餐店臉書專頁、Toasteria Cafe臉書專頁
圖／BITE 2 GO 義式快餐店臉書專頁Toasteria Cafe臉書專頁

台灣三級疫情警戒延長，全台各大餐飲一律限外帶，各品牌紛紛推出專屬優惠拚防疫。主打地中海料理的台北「Toasteria Cafe」2大門市推出「全品項6折」好康，薄多義獨享型快餐品牌「BITE2GO」則有外帶披薩送新品的促銷，增加大家回家用餐CP值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／Toasteria Cafe臉書專頁
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／Toasteria Cafe臉書專頁

「Toasteria Cafe」即日起至6/13祭出外帶自取優惠下殺「6折」，人氣必吃經典帕尼尼、西班牙小菜、地中海義大利麵等42款餐點供選擇，還有咖啡、茶品、果汁、無酒精飲品等，透過線上一鍵預訂或致電預約，於指定時間到店自取即可在家享用精緻美食。

圖／BITE 2 GO 義式快餐店臉書專頁
圖／BITE 2 GO 義式快餐店臉書專頁

另一義式快餐店「BITE2GO」以單人份披薩最具特色，原訂5月初推出攜手南投茶農合作的新品活動，因應疫情改為「外帶就享免費新品」，即日起凡到店外帶披薩，不限金額即招待「小農奶蓋紅茶」、「茉香明前奶蓋綠茶」或「義式奶油蘑菇濃湯」三選一，吃披薩配順口好茶超療癒，鼓勵大家一起居家防疫。

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