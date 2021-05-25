「漢堡王」免費請你吃！輸入優惠碼「原味華堡+辣薯球」直接0元

國內因應疫情升溫，全國延遲第三級警戒，全台產業接收到不等的影響，尤其餐飲旅遊業影響更甚，各個業者叫苦連天。不過因應疫情政策推出的外帶與外送也成為了新的亮點商機，各大業者紛紛祭出優惠吸引顧客買單。這回「漢堡王」也加入這波優惠商機了，只有限定5月26日當日於官網消費指定餐點，直接請吃1份原味華堡，再輸入限定「優惠碼」再加送1份辣薯球，想吃罪惡感但又好吃的漢堡，不要猶豫了快衝！

全球速食品牌「漢堡王」，自1990年在台灣擁有第一家分店後，至今在台灣仍然屹立不搖，尤其推出各式特色招牌漢堡，吸引許多美食饕客前往消費。這回因應疫情推出「0元原味華堡」，真的不能再錯過了。

圖／漢堡王提供

只要於5月26日當日，於漢堡王官網預約並選擇外帶服務，並購買指定餐點（共六種，包含華堡、辣味華堡套餐、雙層華堡、辣味華堡套餐、三層華堡及辣味三層華堡），直接送原味華堡一份。另外漢堡王加碼若再輸入優惠碼「LOVEBK」，再加送辣薯球一份。而若前往門市點餐出示此活動照片貼文，還是同樣能免費吃原味華堡喔。

圖／漢堡王官網

另外5月限定優惠也即將於5月31日到期囉，趕快使用國王快訂(官網預訂外帶)或國王手機點(門市手機自助點餐) ，輸入優惠碼「BKMAY」，只要滿199元送辣薯球(小)一份、滿350元送辣薯球(小)與五塊雞塊一份。更狂的是訂餐滿520元，直接現折50元，完成輸入上述優惠碼，還可以直接送辣薯球跟雞塊一份喔。漢堡王目的希望消費者能多多使用預約外帶服務，減少排隊群聚可能性，一起為台灣抗疫努力。

圖／漢堡王官網

漢堡王5月26日限定優惠活動

活動日期：2021年5月26日

活動內容：官網預約並選擇外帶服務，並購買指定餐點（共六種，包含華堡、辣味華堡套餐、雙層華堡、辣味華堡套餐、三層華堡及辣味三層華堡），送原味華堡一份；再輸入優惠碼「LOVEBK」，再加送辣薯球一份。

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