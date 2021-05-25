「雅婷怡君」敲碗成功！王品牛排「免費龍蝦」外帶也行、兌換份數無上限

配合防疫政策，王品集團早前宣佈全台273家門市即日起暫停內用，只供外帶及外送服務。而旗下「王品牛排」因應5月母親節推出的「姓名對對碰送龍蝦」活動，也因疫情導致許多訂位者詢問是否可轉為外帶，日前官方宣佈，即日起優惠正式開放到店自取，只要名字含「雅」、「婷」、「怡」、「君」任一字，即可免費獲得半隻「法式焗烤龍蝦」，且可兌換份數無上限，讓大家在家抗疫也能吃大餐開趴！

王品牛排於官方臉書公佈，即日起至5/31為止，「慕名而來」活動調整為到店自取也適用，活動期間凡姓名有雅、婷、怡、君，對中任一字，至全台王品牛排門市出示證件，並外帶訂購經典套餐（即1390、1690、1990個人套餐），每份套餐即贈半隻「法式焗烤龍蝦」，外帶兩份則可兌換兩份半隻龍蝦，依此類推，數量無上限，訂餐時主動告知欲兌換「法式焗烤龍蝦」以便備餐。

王品牛排提供滿額加贈香煎鮭魚佐干貝的優惠。圖／王品提供

不僅如此，5月底前凡到店自取結帳金額滿599還可現折100元，滿1198則有200元折扣。另外外帶滿千則贈「香煎鮭魚佐干貝」，讓饕客居家也能大啖豪華美食，不過提醒大家贈菜好康無法併用，資格均符合且滿額時龍蝦、干貝只能擇一。

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