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居家防疫餐必備+1！好市多新品鮑魚「一顆19元有找」　網推Q彈不死鹹

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

防疫期間不出門至上，許多人也開始居家料理生活。日前有好市多會員於臉書社團推薦一款新品鮑魚，一盒20入只要369元，平均每顆不到19元，且打開包裝就能食用，作為新手入門清單超合適。

網友昨（23日）於Costco好市多商品經驗老實說臉書社團分享，早前意外買到一款值得回購的新品「冷藏磯煮鮑魚」，不僅份量多達20顆，鮑魚肉也Q彈新鮮，並盛讚味道入味不死鹹，重點是拆袋即食，不必特別烹調，在家上班族或作為懶人料理都方便。貼文一出，吸引許多人附和回覆「這價位很可以欸」、「有去時也買來試試」、「我家也有買，一上桌就掃光，這幾天要趁人少的時候再去補貨了」。

原文作者也表示，現有湯汁傾向日式醬油風味，偏甜並帶微辣口感，還有饕客推薦內行吃法：「沾桂冠沙拉醬更好吃」、「可把煮熟的蝦子丟進剩餘的鮑魚湯汁冰半天，就很入味了」。「冷藏磯煮鮑魚」每盒20入售價369元，未來採購日時不妨列入必買品項之一，全家人享用一袋輕鬆開吃，一人獨享可分裝收藏，作為防疫自煮新菜色。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
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