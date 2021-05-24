頂呱呱ｘ點點心「超萌豬仔包」外送就能買！奶皇內餡會爆漿，20元吃得到

連鎖炸雞品牌頂呱呱日前因應疫情，全面取消內用服務，並首度於外送平台Uber Eats開賣「一斤雞」，最新活動則攜手來自香港的人氣港式飲茶「點點心」，打造限定款「呱呱豬仔包」，強強聯名為全台28家門市、APP販售及外送平台限定，代表大家居家抗疫也能免出門吃新品！

圖／頂呱呱提供

頂呱呱ｘ點點心「呱呱豬仔包」將點點心打卡明星商品「豬仔流沙包」變身油炸版，酥脆外皮包滿奶皇餡，一口咬下就能感受爆漿流動的內餡，金黃小豬的可愛視覺更是吸睛亮點，輕輕按壓還能看到經典的豬鼻流沙場景。聯名豬仔包5/28開賣，3顆售價118元，也可購買頂呱呱套餐將甜甜包加價換購成呱呱豬仔包，20元銅板價即可嘗鮮。

販售門市為三重店、大同店、中崙店、北投店、瑞光店、萬芳店、東湖店、北新店、幸福店、新埔店、中和店、竹圍店、樹林店、忠孝旗艦店、蘆洲店、永和店、新莊店、愛二店、裕民店、昆陽店、建國店、公館店、西門店、永康店、忠孝復興店、南昌店、林森北店、劍潭店，數量有限，售完為止。防疫期間若選用Uber Eats外送，也可宅在家等待超萌豬仔包親自到府喔！

圖／繼光香香雞臉書專頁

另一快餐品牌「繼光香香雞」截至5/31也推出限定優惠，凡購買鎮店1號餐或2號餐，即有炸物「第二件半價優惠」，內容物含香香炸雞、阿根廷魷魚或香香炸雞加蒜脆杏鮑菇，每份指定經典組合限加購一項商品，桃園新光專櫃、中捷專櫃不參與此活動。此外，凡至全台門市出示指定畫面，即可用199元外帶購入大份香香炸雞、墨魚甜不辣與生津梅子綠，現省31元，林口長庚店、板橋大遠百專櫃除外。

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