防疫外帶5折起開吃！7品牌優惠：千葉爆量蝦火鍋139元、肉多多買1送1、十二月粥品也有

全台進入防疫關鍵時刻，今天特搜7大知名品牌外帶優惠，人氣火鍋、家常菜乃至日式串燒應有盡有，最低5折就能大快朵頤，買一送一、百元美食必收，大家宅在家抗疫用餐也能省荷包！

十二月粥品「外帶85折」：截至5/31

十二月粥品大安店餐點示意圖。圖／編輯攝影

全台擁有七家分店的「十二月粥品·茶飲·私房菜」主打號稱五星級等級的台式美食，高CP值的美味為聚餐回訪率極高的餐廳。如今因應防疫升級，5/31前祭出外帶85折優惠，砂鍋粥、主廚私房菜、小吃堪稱無雷，帶回家享用超合適，優惠不包含商業午餐。

千葉火鍋132起吃爆量火鍋：截至5/28

千葉火鍋疫情期間營業門市為宜蘭、五股、南崁、林口、忠孝、竹北、豐原、斗六及嘉義店。圖／千葉官網

吃到飽品牌「千葉火鍋」此次因應疫情，截至5/28僅開放9間門市營業，且一律只提供餐點外帶自取服務。千葉防疫優惠祭出多項套餐組合，包含188元爽嗑300g肉爆量鍋物、198吃得到「15隻白蝦加100g肉套餐」或「500g蛤蜊加100g肉」、238則有豪華海陸鍋。

值得一提的是，嘉義店與斗六店也獨家祭出「肉爆量鍋物」132元、「蝦爆量鍋物」139元的更低價，另有3款指定火鍋享「199買一送一」，免百元就能吃超飽。提醒大家於2小時前致電預約，餐點以生鮮外帶為主。

滿堂紅麻辣火鍋「外帶5折」：截至6/8

滿堂紅頂級麻辣鴛鴦火鍋示意圖。 圖／KLOOK

吃到飽品牌「滿堂紅麻辣火鍋」即日起至6/8提供「外帶組合套餐」5折優惠，若選購指定組合加購其他單點品項同享半價。餐點包含2至3人份的牛組套餐與豬組套餐，最高現省499元。每個湯鍋為招牌滿堂紅麻辣鍋底（含鴨血、豆腐），亦可更換為日式昆布鍋、牛奶味噌鍋、酸白菜鍋及養生鍋，活動門市為信義店、松江店與台中店。

馬辣「外帶5折」：截至6/30

馬辣餐點示意圖。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 粉絲俱樂部

連鎖品牌馬辣推出限定「防疫餐自取外帶」優惠，即日起至6/30凡到店外帶，最低380元就能爽嗑雙人套餐，且肉品免費加量至200g，包含經典湯頭5選1、肉品4選1、麵食、鍋物、滷牛三寶、鮮蔬及油條，另有4人及6人套餐，人數越高、食材份量越多、平攤價格越低，防疫時期帶回家開鍋超療癒，方案適用於馬辣公館店、南京店及部份新馬辣門市。

肉多多火鍋「外帶買一送一」：截至恢復二級防疫警戒

滿堂紅頂級麻辣鴛鴦火鍋示意圖。 圖／KLOOK

肉多多火鍋即日起推出「外帶買一送一」優惠，只要下載「樂多多APP」成為會員，預約訂購外帶自取300元以上套餐，第二份由肉多多火鍋免費招待，299套餐及199套餐有第二套半價，只想一人獨享也有單點75折好康。此外，座落一樓的門市還會加碼提供「免下車」服務，減低民眾接觸風險。

貳樓餐廳「外帶一律5折」：截至恢復二級防疫警戒

貳樓推出外帶全面5折的優惠。圖／貳樓提供

超夯早午餐「貳樓餐廳」早在5/15宣佈，在恢復防疫二級警戒前，開放全品項「外帶自取5折優惠」，半價開吃精緻美食。

激旨燒鳥「滿額享9折優惠、免費外送」 截至6/8

激旨燒鳥餐點示意圖。圖／激旨燒鳥美村店IG

配合政府防疫措施，台中人氣串燒店「激旨燒鳥」6/8為止全面暫停內用，並提供防疫外帶優惠組合，凡外帶5款套餐最低7折，串燒單點「滿額500元享9折」及「贈送2杯氣泡飲」，若串炸單點滿300元則享9折或免費氣泡飲乙杯二選一。另外，若致電訂餐或使用臉書私訊、官方LINE訂餐，消費滿500元即享免費外送，外送地區及每日菜單請洽官方。

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