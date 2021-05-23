薄多義「外帶主餐買1送1」、陽光皇后「20隻雞翅免費送」！防疫在家吃美食

全台進入三級疫情警戒，各大業者暫停內用以減低群聚風險，集中火力於外帶自取或外送。幾乎每月都推出超狂生日雞翅禮的「薄多義」及「陽光皇后」，此次也祭出獨家優惠，其中薄多義享「主餐買一送一」、陽光皇后則有「點套餐就送20隻炸雞翅」，兩大品牌皆提供線上點餐，一鍵下單於指定時間領取即可，省下等候時間、減少接觸，鼓勵民眾帶美食回家極力抗疫。

薄多義：外帶主餐買一送一、指定品項65折

圖／環球購物中心提供

薄多義全台門市日前跟進「暫停內用服務」至5/28，昨（22日）也宣佈即日起推出外帶限定好康，只要致電訂購或線上點餐，即享多達37款主餐買一送一，披薩、義大利麵、焗烤或燉飯皆適用，優惠限同類別但不限同品項，贈送品項以價低者優先計算，配合活動門市為桃園站前、新竹竹北、台南崇學、高雄裕誠、高雄文橫店。

此外，宜蘭店、台北南港、台北ATT、新北板橋及台中文心店也有專屬優惠，凡致電門市外帶，可享指定品項「單點65折」，一人獨享也合適。提醒大家於取餐時間再前往，另外外送平台不適用，優惠無法併用、不提供套餐加購及加麵，外帶滿600贈雞翅活動已結束，活動菜單可洽官網。

陽光皇后「20隻雞翅免費送」

圖／Sunny Queen陽光皇后臉書專頁

因應疫情，陽光皇后嘉義店及草衙道店宣佈截至5/28確定「暫停營業」，仍營業中的高雄義享天地店則祭出超狂外帶活動，不僅招牌烤全雞原價468元下殺至299元，還提供2至6人分享餐，點購任一套餐即加贈「20隻壽星招牌炸雞翅」，比往常內用更划算。其中雙人分享餐享有兩份主餐、披薩二選一、兩份飲品，再加上20隻雞翅，只要674元，線上點餐自取帶回家一家大小分享也超滿足，人數越多的套餐則選項越多，居家防疫也能吃飽喝足，預約詳情請洽臉書專頁。

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