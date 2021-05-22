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一蘭拉麵開放外送！防疫在家嗑「豚骨拉麵」 Uber Eats 4種辣度任挑

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／一蘭台灣官網
圖／一蘭台灣官網

全台疫情緊張，各大餐飲品牌皆落實防疫措施，善用各大平台讓民眾免出門也能享用自家美食。來自日本的人氣「一蘭拉麵」首度開放外送，攜手Uber Eats開賣鎮店招牌「天然豚骨拉麵」，提供4款辣度任選，饕客宅在家防疫就能吃拉麵，限量接單別錯過！

一蘭台灣即日起正式於Uber Eats生鮮食品區上架，採每日新鮮現做，內含麵、湯、蔥、叉燒，微波加熱即可神還原正宗天然豚骨拉麵風味，官方也提供無辣、1/2辣、1倍辣、2倍辣共4款辣度選項，完成下單即可外送到府，為居家上班或防疫時期的菜單再添一亮點，每碗310元，還有博多細麵、捲麵外帶包、特製赤紅秘製辣粉同步販售。

圖／一蘭台灣提供
圖／一蘭台灣提供

另外，一蘭拉麵5月中旬剛引進泡麵版「豚骨拉麵」，首波開賣火速售罄，官方也宣佈第二波將接力於5/28 早上10點起於店舖及一蘭購物網販售，居家防疫期間設好鬧鐘動動手指就能搶！而為配合政府防疫政策，5/24至5/28期間，位於信義新光三越A11的台灣台北本店別館營業時間縮短為11點至20點，台北本店則照常24小時營業，但官方強調店內原有隔板座位，並將嚴謹測量額溫、消毒及實施實聯制，讓民眾得以安心用餐。

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