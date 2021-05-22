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摩斯、麥當勞「59元套餐」在家吃！加碼麥當勞2大外送「買1送1」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞官網、摩斯漢堡官網
圖／麥當勞官網摩斯漢堡官網

全台進入三級疫情警戒，各大餐飲品牌包含人氣快餐也積極加入防疫陣容，摩斯漢堡麥當勞除了宣佈所有門市暫停內用服務，也同步推出一系列外帶、外送優惠，包含59元開吃「經典蛋堡＋摩斯紅茶」、麥當勞貝果套餐，還有2大外送買一送一，讓大家居家防疫也能爽嗑熟悉的餐點。

麥當勞：foodpanda、歡樂送指定「買一送一」到6/8

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

麥當勞攜手外送平台foodpanda新推限定優惠，即日起至6/8，於foodpanda「優惠推薦」專區選購2份「酥嫩鷄翅」（共4塊），即享買一送一，配合線上付款優惠碼「SAFE10」還享不限次數滿100折10，宅在家動動手指就能完成超方便。優惠限麥當勞指定店家使用，實際供應狀況依現場為準，每日數量有限，兌完為止。

此外，麥當勞限量祭出全新早餐配套，現烤焙果搭配義式研磨咖啡只要59元銅板價，擦上乳酪抹醬味道更香，另有42元吉士蛋堡套餐、58元豬肉滿福堡套餐等，選擇預約訂餐或外送作為假日悠閒早餐超療癒。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

而只要透過「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP點購2份同品項「四塊麥克雞塊」、「勁辣香鷄翅」或「Oreo冰炫風」，訂單滿額28元輸入折扣碼「BOGO」，即享「買一送一」三選一。

摩斯漢堡：APP專屬優惠

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

另一速食餐廳「摩斯漢堡」為鼓勵民眾外帶、外送，也加碼釋出MOS Order APP限定優惠，其中招牌早餐「經典蛋堡＋摩斯紅茶」只要59元，選項含火腿歐姆蛋堡、培根雞蛋堡、番茄吉士蛋堡三選一，還有雙人至5人分享餐，每款附提袋，外帶回家超方便。

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

除此之外，點心盒也是居家必點，摩斯漢堡推出「歡聚點心盒」、「雞塊點心盒」、「多人點心盒」等，薯餅、雞塊、薯條、冰紅茶應有盡有，最高現省156元，正餐也有獨享組合優惠，選擇預約訂餐、外送皆適用。因應疫情，除了停止內用，各大店鋪營業時間也相對調整，為免撲空出發前請參官網

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

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摩斯漢堡 麥當勞

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