全台添好運即起暫停內用！超殺「5折外帶優惠」挺醫護軍警消工作者、免下車取餐

配合防疫，米其林一星品牌「添好運」及「了凡」除了縮短全台門市營業時間，即日起也將全面暫停內用，僅提供外帶、外送服務，推出「外帶滿額88折加享300元抵用券」好康。而為體恤防疫前線人員的辛勞，截至6/30醫護軍警消工作者凡外帶餐點，一律享5折優惠。

圖／添好運台灣

添好運、了凡昨（21）日宣佈，全台分店即日起禁內用，只提供外帶、外送服務，以減低感染風險、落實防疫措施。活動期間凡至門市外帶，添好運滿600元、了凡滿500元即享「88折」，還會再送300元抵用券，超值回饋必收。值得一提的是，品牌共15個營業據點也貼心推出電話預約自取「免下車快速GO」，讓大家用餐更安心。

不僅如此，為感謝因應疫情升溫更為辛苦的醫護人員，以及堅守崗位守護民眾的軍警、消防員，兩大品牌同步祭出「5折」專屬促銷，醫護、檢疫、軍警及消防工作人員凡出示工作證或識別證，6/30前外帶全品項餐點享半價優惠。

圖／了凡提供

另外，居家上班、一起防疫的饕客也可選擇外送服務，添好運、了凡與外送平台foodpanda 、Uber Eats合作，即日起推出8折優惠套餐，包含吃得到經典港式叉燒包、XO醬臘味炒飯、蝦餃、楊枝甘露及招牌凍檸茶等的「添好運雙人分享餐」，或是叉燒包、蘿蔔糕、春卷一次品嘗的「好運港點套餐」等，了凡招牌「全雞分享餐」也在內，最高現省244元，選擇foodpanda訂餐自取還享95折優惠，讓大家省錢吃星級美食。

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