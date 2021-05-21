聽新聞
test
0:00 / 0:00
IKEA外帶餐點75折瑞典肉丸只要120元！外送滿額再加碼
全台防疫期間，IKEA即日起至5月28日，推出來店外帶瑞典餐廳7款指定主菜，享75折優惠，包括最熱門的瑞典烤肉丸、瑞典雞肉丸等，15粒原價160元，外帶特價120元，另外使用Uber Eats，外送單筆滿299元，加送兩支薄脆雞翅。
IKEA外帶餐點優惠，包括瑞典烤肉丸、瑞典雞肉丸、蒜香奶油淡菜、白蝦烤蔬菜麵、醬烤鴨胸佐櫻桃、煙燻醬烤豬肋排與鮭魚菲力和風炒飯，特價後全部300元有找，讓大家外帶瑞典餐點回家享受。
6月1日起，為慶祝瑞典國慶，特別設計一款，與瑞典國旗同色的黃藍兩色瑞典卷，慶祝6月6日瑞典國慶日，售價35元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言