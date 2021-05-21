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IKEA外帶餐點75折瑞典肉丸只要120元！外送滿額再加碼

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA推出外帶指定主餐，享75折。圖／IKEA提供
IKEA推出外帶指定主餐，享75折。圖／IKEA提供

全台防疫期間，IKEA即日起至5月28日，推出來店外帶瑞典餐廳7款指定主菜，享75折優惠，包括最熱門的瑞典烤肉丸、瑞典雞肉丸等，15粒原價160元，外帶特價120元，另外使用Uber Eats，外送單筆滿299元，加送兩支薄脆雞翅。

IKEA外帶餐點優惠，包括瑞典烤肉丸、瑞典雞肉丸、蒜香奶油淡菜、白蝦烤蔬菜麵、醬烤鴨胸佐櫻桃、煙燻醬烤豬肋排與鮭魚菲力和風炒飯，特價後全部300元有找，讓大家外帶瑞典餐點回家享受。

6月1日起，為慶祝瑞典國慶，特別設計一款，與瑞典國旗同色的黃藍兩色瑞典卷，慶祝6月6日瑞典國慶日，售價35元。

IKEA繽紛黃藍瑞典卷、35元。圖／IKEA提供
IKEA繽紛黃藍瑞典卷、35元。圖／IKEA提供
IKEA白蝦烤蔬菜麵原價220元、外帶優惠價165元。圖／IKEA提供
IKEA白蝦烤蔬菜麵原價220元、外帶優惠價165元。圖／IKEA提供
IKEA蒜香奶油淡菜原價330元、外帶優惠價248元。圖／IKEA提供
IKEA蒜香奶油淡菜原價330元、外帶優惠價248元。圖／IKEA提供

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