抗疫也要瘦身！「健康低脂餐盒」台北5選，水牛城辣雞、舒肥板腱牛必吃

疫情加速升溫後，許多人也開始居家辦公與自行健康自主管理，因此在家的飲食需求大提升，為了能讓大家都能健康飲食，UDN小編特地嚴選台北5家「低脂健康餐盒」，幫助大家在家工作與線上學習還能顧到飲食，一起來瞧瞧吧！

健康水煮餐盒-Dr.salt

強調「天然烹飪」與「營養師研發」的健康水煮餐盒-Dr.salt，以原始食材不過度加工打造數款的健康餐盒，顧到各位顧客的健康。日前5月共推出9款新的菜色料理，所有餐盒不超過500大卡，且採用米其林低溫烹調，且有多3倍的蔬菜含量。像是日前主打推薦的「水牛城辣雞翅餐盒」，辣度指數只有2顆星，非常適合喜歡吃雞翅又要顧到大卡數的民眾，其他還有韓式辣醬風味嫩雞也是非常受歡迎的口味。值得注意的是，餐點皆為當天現做，務必要在取餐前一日的下午4點前下訂唷。

官網：https://www.drsalt.com.tw/

圖／健康水煮餐盒-Dr.salt官網

圖／健康水煮餐盒-Dr.salt官網

一日樂食

一日樂食秉持著「創新不斷更換菜色與多方位客製需求」吸引了各方美食饕客，從基本的便當類、再到健康的食蔬類與沙拉、還有低碳餐盒與義大利麵，各種飲食需求可說是包山包海。且日前為了提供最健康的飲食需求，部分餐盒採用由小麥粉製成的「小米」取代白米，可享有更低的大卡數，但卻有更高的蛋白質，且纖維含量頗高，相對適合有熱量顧慮的民眾。日前疫情政策取消內用，但提供外帶自取或外送服務喔。詳情請上臉書粉專查詢。

臉書：https://www.facebook.com/%E4%B8%80%E6%97%A5%E6%A8%82%E9%A3%9F-534017580119568/?ref=page_internal

圖／一日樂食臉書粉專

圖／一日樂食臉書粉專

想瘦享受健康餐盒

想瘦享受健康餐盒顧名思義就是要大家吃飽飽又能健康飲食，且基本4種口味的便當，統統只有99元，包含椒麻嫩雞胸、椒鹽鱈魚、照燒烤雞腿與BBQ豬里肌，會搭配健康季節時蔬、水煮蛋與地瓜泥。該家店也堅持每週三更換主菜，提供更多樣的選擇。另除了99元餐盒選擇外，也會不定期推出「隱藏版」特色餐盒，像是先前熱賣的「馬爾頓海鹽舒肥板腱」，售價139元，採用低溫烹調鎖住最存粹的肉汁，再搭配噴槍成為「炙燒板腱牛」，口感軟嫩且入口即化，非常好吃。現在另推出台北中正區只有訂購滿四個就0元外送費，需於前一日17:30前訂購，若不足四個，則運費酌收50元。詳情請上粉專查詢。

臉書：https://www.facebook.com/wholefoodworkshop/?ref=page_internal

圖／想瘦享受健康餐盒臉書粉專

圖／想瘦享受健康餐盒臉書粉專

生活倉廚 LIFE KITCHEN

生活倉廚 LIFE KITCHEN嚴選每一個新鮮的食材，提供全橄欖油料理，並強調「純手工」修清肉品與低溫配送原生雞蛋，希望每位顧客都能顧到健康又能吃飽的雙重享受。日前即日起至6月6日推出「營養強化板腱牛餐盒」，採用頂級美國板腱牛排，用嫩煎烹調方式保持牛肉原味口感，還可以吃到滿滿的藜麥，且一份餐盒蛋白質含量超過50克、膳食纖維也有5克，還有豐富鐵質，絕對是必吃的餐盒首選。另該店提供外帶外送服務，電話下訂自取與外送首購可享9折優惠，若是企業訂滿30個，還能限定品項打85折喔。

官網：https://www.lifekitchen2020.com/zh_TW/

圖／生活倉廚 LIFE KITCHEN臉書粉專

圖／生活倉廚 LIFE KITCHEN臉書粉專

圖／生活倉廚 LIFE KITCHEN臉書粉專

JohnnyBro 強尼兄弟健康廚房

JohnnyBro 強尼兄弟健康廚房是近年較具規模的「健康餐盒」品牌，光是雙北就有超過10家的分店，強調少油少鹽調味，且所有料理都是經過經營養師認證的低熱量健康餐，並有客製化選項滿足顧客美食條件。品項選擇主打「經典雞肉系列」，包含嫩煎舒肥雞胸肉、義式蒜香雞胸肉、照燒風味雞肉與日式咪瘦雞肉等四款，其他還有牛豬魚與素食選項。另因應疫情，即日起至6月15日，來店外帶或電話訂購自取，全品項皆享有95折優惠，若加入LINE官方帳號並訂餐滿額達到280元，還會加贈單點蒜香雞肉一份，快把握優惠下訂囉。

官網：https://www.johnnybro.com.tw/

圖／JohnnyBro 強尼兄弟健康廚房官網

圖／JohnnyBro 強尼兄弟健康廚房官網

延伸閱讀：

．「10大餐飲外帶外送」防疫優惠必收！買1送1、滿額送蛋塔，速食手搖與飯店統統都有

．在家防疫「水餃太方便」！台北水餃懶人包5選，爆汁干貝＋剝皮辣椒口味必吃