在家防疫「水餃太方便」！台北水餃懶人包5選，爆汁干貝＋剝皮辣椒口味必吃

疫情不斷急遽升溫，日前中央指揮中心將全國升為三級警戒，也是希望民眾能落實防疫政策，多採用外帶外送服務、減少群聚與阻斷傳播鏈。而除了泡麵或快食料理包外，水餃也是一個方便快速的選擇，因此小編特地嚴選台北五家人氣餃子專賣店，讓民眾都可以外帶外送在家享用美食。

巧之味手工水餃

巧之味手工水餃可說是北市最有名的水餃專賣之一。成立於2005年，至今已經有16年的經營時，透過日語「巧之味」強調專家與巧妙的味道，而其紮實飽滿的肉餡、Q彈的水餃皮與多樣化獨特口味是其受歡迎的主因。目前口味包含招牌豬肉高麗菜、韭菜、干貝、養生與玉米水餃等五種，每包有25粒，價格從125元到175元不等，小編私心推薦干貝水餃，採用特殊的綠藻餅皮，搭配豬肉與高麗菜，最後再塞滿一大顆的干貝，一口咬下超爆汁，非常好吃。目前因疫情不開放內用，僅提供外帶服務。

濟南店

電話：02-2321-4693

外帶：11:00與15:00開賣

地址：台北市中正區濟南路二段6號

板橋店

電話：02-2250-5828

外帶：12:00開賣

地址：新北市板橋區民治街110號

圖／巧之味手工水餃臉書粉專

圖／巧之味手工水餃臉書粉專

阿玉水餃

阿玉水餃靠著超過30年的經營歷史，原本從高雄北上的攤位，透過知識經濟轉型獨有的包製工程，且強調皮薄Q餡料紮實的口感與每日現做的精神，至今屹立不搖。而阿玉不斷創新的精神，目前已有10種口味的水餃供應，像是蝦米芹菜鮮肉、玉米鮮肉、韭菜鮮肉、招牌高麗菜鮮肉、花枝蝦仁鮮肉水餃等口味都是熱門必吃口味，快趁現在疫情外帶回家享用吧。

台北總店

電話：02-27365875或02-27321369

地址：台北市大安區辛亥路二段217號1樓

圖／阿玉水餃官網

圖／阿玉水餃官網

龍門客棧餃子館

想到餃子館，絕對不能忽視上遍各大媒體版面與網友打卡推薦的「龍門客棧餃子館」，老式中國風的建築設計與店門口超大招牌匾額吸引了目光，每到用餐時間，甚至要排隊超過30分鐘，該店的人氣手工豬肉水餃，一口咬下會溢出滿滿豬肉湯汁，且餃子皮非常Q嫩好吃。除此之外，該店也有販售牛肉麵與各式滷味小菜，令人食指大動。目前也僅提供外帶服務。

林森店

電話：02-2351-0729

地址：北市中正區林森南路61巷19號

圖／IG網友yunwang_foodaily授權

圖／IG網友yunwang_foodaily授權

餃子樂

餃子樂其實是老字號「東湖王家水餃」的二代店，整體形象主打年輕風格，從店內裝潢再到包裝設計皆是採明亮的白色，在眾多餃子品牌中獨樹一格，也吸引不少美饕客前往。該店主要供應煎餃與水餃還有各式麵類與小菜，其中還有推出「辣辣der餃子」，採用特製辣醬配上三鮮餃子，還有蔥蒜和香菜的完美搭配，絕對一吃就愛上。日前配合政府防疫規定不開放內用，多鼓勵外帶與外送，可使用UberEATS 或foodpanda 進行外送服務。

圖／餃子樂臉書粉專

圖／餃子樂臉書粉專

曾餃子

曾獲日本認證「餃子冠軍」的曾餃子水餃專賣店，是少數台灣餃子品牌可以獲得國外認證的名店，口味非常獨特多元，像是剝皮辣椒豬肉是店內的銷售冠軍、為健身者設計的高蛋白千張雞肉、新品嚐鮮的牛肉水餃與鮮肉爆漿豬肉水餃等，都是口味特殊但非常受人歡迎的口味。現在還推出有招牌5包與團購箱35包的優惠服務喔，快揪團在家吃起來！

圖／曾之味官網

圖／曾之味官網

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