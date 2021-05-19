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做咖啡、做茶菜外帶「餐點全面85折＋飲品免費送」！防疫優惠一次收

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／做咖啡、做茶菜提供
圖／做咖啡、做茶菜提供

全台正式升防疫三級警戒，為降低接觸風險，各餐飲持續推出外帶優惠，台中「做咖啡」及「做茶菜」同步祭出外帶自取「餐點全品項85折」好康，若消費滿額600加贈2杯飲品、滿1200元則招待4杯，以此類推無上限，讓大家全家宅在家吃美食！

圖／做咖啡提供
圖／做咖啡提供

台中Hecho group做系列旗下「做咖啡」為當地咖啡廳秘境、「做茶菜」則提供精緻台菜，因應疫情，即日起只要外帶自取餐點，即享全面「85折」，不論是義大利麵、燉飯或是中式料理應有盡有。而凡結帳金額滿600，兩大品牌也將會免費招待2杯飲品，滿額1200則有4杯，優惠可累贈，一次帶回家吃飽喝足。

做咖啡免費飲品含美式咖啡、凍檸紅茶、蜂蜜檸檬，做茶菜則為冰釀蜂蜜檸檬、特調凍檸紅茶、熬煮台灣鳳梨青茶、古早味脆梅綠(烏龍)、古早味紅茶冰、高山青茶等，提醒大家外送則不適用此優惠。

圖／做茶菜提供
圖／做茶菜提供

做咖啡
營業時間：10:30-22:00
一店地址：台中市美村路一段133巷22號2F
二店地址：台中市美村路一段149巷12號

做茶菜勤美店
營業時間：每日11:30-22:00
地址：台中市美村路一段149巷10號
做茶菜大墩店
營業時間：週一至週五 11:30-23:00；六日 11:00-23:00
地址：台中市南屯區大墩路632之1號

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下酒菜 咖啡

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