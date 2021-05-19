非壽星也有免費炸雞！薄多義「外帶滿額送雞翅」　加碼生日雞翅山外帶低消曝光

薄多義生日限定「幾歲送幾隻雞翅」可謂台灣話題最夯的壽星禮，然而因應本土疫情嚴峻，為鼓勵回家用餐，全台薄多義餐廳即日起祭出外帶限定優惠，滿額600元就贈人氣炸雞翅，3腿3翅直接加菜！

薄多義開放「外帶自取」好康，除了可以在家爽嗑鎮店披薩、義大利麵，只要提前致電預約「外帶自取」，滿額600元就送一份「酥炸雞翅」，每份含3腿3翅，滿1200元就送兩份，活動可累贈、無上限，越多人一起呆在家就能吃更多。提醒大家活動為外帶限定，所有優惠無法併用，外送平台不適用，另外南港店截至5/23前不提供內用用餐。

而早前訂位的五、六月壽星最關注莫過於生日禮，不少人詢問是否可外帶壽星雞翅，對此，官方回應若疫情考量需要外帶，可致電門市或私訊粉專洽詢。據了解，由於生日禮一直為內用專屬，因此如需外帶雞翅山需要滿低消3500元才符合資格，但若無外帶需求，也可親自聯繫官方參考延期方案。

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