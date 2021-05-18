超天然「油漆桶洋芋片」台灣開賣了！送到家免出門，最時尚的防疫型健康零嘴

薯片控等到了！號稱「馬鈴薯片界愛馬仕」的Bonilla a la Vista「油漆桶洋芋片」本只在歐洲地區、英國販售，3月傳出即將登台好消息，如今開賣日期已曝光，5/24於7家大型生活專門店上市，還有線上通路即日就能買到，酥脆天然薯片不論健身者、素食者吃起來都毫無負擔，趕快手刀買一波！

圖／西班牙油漆桶馬鈴薯片台灣臉書

源自西班牙的Bonilla a la Vista「油漆桶洋芋片」，原味主打嚴選當地新鮮馬鈴薯切片、橄欖油與海鹽僅三款食材，不含任何食品添加物，打造低油低鹽天然薯片。產品幾年前進軍韓國後爆紅，韓妞人手一桶的熱潮至今仍在延燒。如今這款原裝進口的健康系薯片已正式抵台，不必等代購，在台甚至坐在家，也能買得到！

圖／官網

台灣販售的為經典款500g原味大桶，除了是嘴饞時也能無負擔開吃的健康零嘴，裝滿薯片的油漆鐵桶設計，也神還原油漆本尊，實際上更能達到最佳密封效果，打開後不必擔心受潮。「西班牙油漆桶馬鈴薯片」5/24起於City'super信義店、遠企店、復興店、天母店、台中店、板橋店、新竹店等7家門市上架，也有網友眼尖發現PChome線上購物已搶先開賣，售價990元，代表大家選擇宅配免出門就能收到，超適合抱著一桶作為最時尚的居家防疫神器！

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