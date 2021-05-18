快訊

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

若疫情警戒升至第4級或封城 金管會：股市正常交易

滿千現折百！小樂沐招牌川滷牛小排推線上預訂 外帶餐點服務

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
川滷牛小排。圖／摘自小樂沐官方臉書。
川滷牛小排。圖／摘自小樂沐官方臉書。

疫情的威脅下，宅在家成為台灣人當下的生活模式。因應這樣的轉變，由主廚陳嵐舒（Chef Lanshu Chen） 所創立的全新法式餐飲品牌小樂沐（Le Côté LM），即日起推出外帶餐點服務，包括招牌的川滷牛小排、鄉村肉派、燴龍蝦…等法式料理，都可以外帶回家享用，享有滿千現折百折扣，加購麵包還能享單款九折優惠。

除了法式料理之外，麵包、三明治、甜點、飲料、gubami冷凍即食包，也可以線上預訂。小樂沐透過官方臉書表示：「我們會不定時推出新菜色，讓您週週都有驚喜。」

招牌川滷牛小排以加拿大3A牛小排醃製中式辛香料，經由12小時慢火燉煮保留牛小排香濃脆爽的口感，佐以用台灣紅土9號花生製成的牛骨肉汁，是一口就讓人感動的美味菜餚。

鄉村肉派使用豬頸肉、豬板油與開心果製成香氣馥郁的肉派，佐上醃漬洋蔥與酸黃瓜，口感與風味更富層次。

燴龍蝦以波士頓大龍蝦搭配上龍蝦奶油，燴煮先年爽口的味道；加上濃郁蝦膏風味泡泡，是一道經典且海味十足的龍蝦料理。

小樂沐主廚陳嵐舒。圖／小樂沐提供。
小樂沐主廚陳嵐舒。圖／小樂沐提供。

延伸閱讀

得不償失！瑞芳保育區男抓4隻龍蝦被逮 最重處15萬罰鍰

去便利商店必買哪些麵包？ 網激推一商品：沒有之一

3家火鍋店「下雨就送龍蝦拼盤」　另有憑名片贈龍蝦、51折吃鍋

10年在台中新社打造山中秘境 無菜單料理每日限額50人

相關新聞

日式買3送1、涓豆腐79折開吃！7間「外帶餐點優惠」　亞尼克生乳捲也送到家

居家防疫也要享美味！了解民眾在家防疫時的用餐需求，大戶屋、樂雅樂、涓豆腐等眾多餐飲品牌，各自推出了外帶便當的不同優惠，以...

超天然「油漆桶洋芋片」台灣開賣了！送到家免出門，最時尚的防疫型健康零嘴

薯片控等到了！號稱「馬鈴薯片界愛馬仕」的Bonilla a la Vista「油漆桶洋芋片」本只在歐洲地區、英國販售，3月傳出即將登台好消息，如今開賣日期已曝光，5/24於7家大型生活專門店上市，還有

宜蘭唯一「川味外帶餐盒」！礁溪寒沐推4款百元餐盒，爐烤豬肋排、起司雞排必吃

「寒舍餐旅」集團也推出防疫外帶便當囉，旗下礁溪寒沐酒店即日起正式供應「宜蘭唯一」的川味外帶餐盒，最低只要200元，就可以享有五菜一湯的超奢華料理餐盒，宜蘭部分區域滿額訂購還可以享有「0元」外送服務，宜蘭的民眾快快訂起來囉！

錢都涮涮鍋「外帶每鍋送一份肉、滿500享85折」　3品牌防疫優惠+營業調整一覽

連鎖火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」以高CP值鍋物虜獲許多忠實饕客，近年也陸續推出日系二代店，讓鍋控用餐環境再升級。如今疫情嚴峻，錢都餐飲旗下3大特色火鍋也公佈了最新調整，即日起暫停提供內用服務，加碼錢都「

「米其林」外帶美食！「寒舍艾美」推4人外帶送雞湯，還有1鴨2吃免2000元

連續三年獲米其林餐盤的的「寒舍食譜」因應疫情正式推出外帶4人餐囉，即日起至6月30日提早預訂，馬上再送4人份超大碗「海螺竹笙燉雞湯」，另外，即日起至5月28日還有「黃金片皮鴨」一鴨兩吃外帶不用2000元，快搶先外帶與家人一同抗疫吧！

日本和食「旭集」陪伴一起抗疫！連14天外帶外送9折，炸蝦骰子牛統統有

台灣疫情加速嚴峻，尤其雙北目前三級警戒，其他各縣市也已戒備，不過大部分民眾也非常自制落實減少出門、自主遵守防疫規定，日前「饗賓餐旅」集團旗下日本「旭集和食」，推出即日起至5月31日，外帶外送滿千直接9折，快揪團在家品嚐日式美食囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。