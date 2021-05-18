滿千現折百！小樂沐招牌川滷牛小排推線上預訂 外帶餐點服務
疫情的威脅下，宅在家成為台灣人當下的生活模式。因應這樣的轉變，由主廚陳嵐舒（Chef Lanshu Chen） 所創立的全新法式餐飲品牌小樂沐（Le Côté LM），即日起推出外帶餐點服務，包括招牌的川滷牛小排、鄉村肉派、燴龍蝦…等法式料理，都可以外帶回家享用，享有滿千現折百折扣，加購麵包還能享單款九折優惠。
除了法式料理之外，麵包、三明治、甜點、飲料、gubami冷凍即食包，也可以線上預訂。小樂沐透過官方臉書表示：「我們會不定時推出新菜色，讓您週週都有驚喜。」
招牌川滷牛小排以加拿大3A牛小排醃製中式辛香料，經由12小時慢火燉煮保留牛小排香濃脆爽的口感，佐以用台灣紅土9號花生製成的牛骨肉汁，是一口就讓人感動的美味菜餚。
鄉村肉派使用豬頸肉、豬板油與開心果製成香氣馥郁的肉派，佐上醃漬洋蔥與酸黃瓜，口感與風味更富層次。
燴龍蝦以波士頓大龍蝦搭配上龍蝦奶油，燴煮先年爽口的味道；加上濃郁蝦膏風味泡泡，是一道經典且海味十足的龍蝦料理。
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