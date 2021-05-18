宜蘭唯一「川味外帶餐盒」！礁溪寒沐推4款百元餐盒，爐烤豬肋排、起司雞排必吃

「寒舍餐旅」集團也推出防疫外帶便當囉，旗下礁溪寒沐酒店即日起正式供應「宜蘭唯一」的川味外帶餐盒，最低只要200元，就可以享有五菜一湯的超奢華料理餐盒，宜蘭部分區域滿額訂購還可以享有「0元」外送服務，宜蘭的民眾快快訂起來囉！

於2017開幕的礁溪寒沐酒店，是寒舍餐旅旗下頂級主打藝術生活與美學品味的酒店，尤其對餐飲與住宿體驗的重視，更是重新定義所謂的「賓客饗宴」，疫情前總是人滿為患。

圖／礁溪寒沐酒店提供

這回因應急速升溫的台灣疫情，推出「4款精緻餐盒」，分別有兩款五菜一湯餐盒及兩款六菜一湯餐盒，尤其特別推薦要價300元的「川薈豪華餐盒」包含頂級嚴選的川薈爐烤豬肋排與飽滿扎實的松子翡翠鮮蝦球等，絕對是在家中可以犒賞自己或家人的豪華美食。其餘還有舒肥雞、起司雞排、黃金燒賣與黑豚排等，價格從200元至300元皆有。

圖／礁溪寒沐酒店提供

值得注意的是，為方便統一與製作，中餐須於當天早上9點30分前、晚餐則須於當天下午3時30分前完成訂購。另宜蘭市、礁溪鄉與頭城鎮滿1,500元可免費外送，其他宜蘭縣區域滿3,000元可免費外送，六日只提供自取服務喔，更多優惠詳情請上官網查詢。

圖／礁溪寒沐酒店官網

礁溪寒沐酒店

訂購電話：+886-3-905-8085

官網：https://www.muhotels.com/jiaoxi/websev?lang=zh-tw

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

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