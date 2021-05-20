在家防疫一樣能吃美食！外送198吃小馬辣火鍋、外帶日式全品項7折

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疫情期間在家還是想吃大餐怎麼辦？吃膩了家常菜，懷念餐廳的美食嗎？別擔心，許多餐廳已經聽到你的心聲，與外送平台合作，推出外送機制，甚至是個人套餐，讓你就算一個人，也能吃到熟悉的味道！

即日起，透過「ＵＢＥＲＥＡＴＳ」點購以下品牌，可享滿額贈，在家吃名店，齊心抗疫，安心用餐還能享優惠。

小馬辣小火鍋·麻辣燙·神馬麵

一陸蟬聯UBEREAT排行榜的小火鍋，就是「小馬辣」了！個人最低只要198元起，好湯頭搭配豐富的食材配料，每一口都是幸福的滋味，特別是麻辣鴨血滑嫩古溜、吃過就回不去的神馬麵…絕對是居家防疫期間最美味的選擇。現在滿400元再贈美國choice牛胸腹肉1份喔~

小問鼎個人鍋

主攻個人、單身市場而問世的小問鼎個人鍋，在這波嚴峻的疫情下更成了在家撫慰心情的美食，吃過的都知道，問鼎的湯底費時又真材實料，讓人吃完總是回味無窮，現在不僅在UberEat上吃的到，滿500再贈美國神仙牛1份。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋＆新馬辣經典麻辣鍋

個人鍋吃不過癮，那就來點大的吧！兩到四人份的套餐，只要799元起，滿1000還能再贈美國CAB安格斯黑牛1份

問鼎麻辣鍋養生鍋

去過問鼎的都知道，浮誇的裝潢、濃郁的香氣，都是對問鼎的印象，如果你也跟我一樣，懷念那油條加在麻辣鍋裡的味道，快上ubereat點餐去，滿1450 贈美國prime神仙牛1份。

狗一下居酒食堂

超夯的人氣日式料理，幫你一次把所有想吃的都上桌，握壽司、炒烏龍、丼飯、一夜干、串燒，通通給我來一份，現在上外送平台點餐，滿850 贈松露炸薯條1份。

若是來電預訂並到店取貨，全品項享７折優惠。

※注意事項

*記得將贈品加入購物車,否則系統無法贈送

*每單限贈1份

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