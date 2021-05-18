「米其林」外帶美食！「寒舍艾美」推4人外帶送雞湯，還有1鴨2吃免2000元

連續三年獲米其林餐盤的的「寒舍食譜」因應疫情正式推出外帶4人餐囉，即日起至6月30日提早預訂，馬上再送4人份超大碗「海螺竹笙燉雞湯」，另外，即日起至5月28日還有「黃金片皮鴨」一鴨兩吃外帶不用2000元，快搶先外帶與家人一同抗疫吧！

台北寒舍艾美酒店是台灣知名五星飯店，尤其旗下的「寒舍食譜」至今已經連續三年獲得「臺北米其林指南餐盤」推薦殊榮，像是粵菜系列更是吸引許多饕客必吃的經典菜色之一。

這回人氣主廚將招牌粵菜桌菜料理設計成外帶4人形式，包含「虎皮尖椒爆松阪豬」，嚴選Q彈稚嫩的松阪豬再配上豆瓣醬與紅蔥頭拌炒，並以紹興酒、與蠔油提味，每一口都是精華；而「豉椒雞球煲」採用醬油醃製的上等雞腿肉，鹹香的雞肉口感令人陶醉；再者「明蝦海鮮豆腐煲」絕對是先海鮮控最愛，有肥大明蝦、北海道干貝與黃玉參，配上雞蛋豆腐與雞高湯，簡直人間美味。其他還有欖菜四季豆、臘味三寶蒸飯與6月30日前預訂加送的海螺竹笙燉雞湯。

圖／台北寒舍艾美酒店

另外，即日起至5月28日止，寒舍食譜還推出「黃金片皮鴨」的一鴨兩吃外帶優惠，再贈送黃金燒鴨捲餅(附20片蔥餅皮)以及香爆鴨肉絲，每隻只要1900元。即使在家抗疫也不能忽視的美食，不要猶豫了，快預訂「米其林指南餐盤」的特選料理吧！

圖／台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」

預訂電話：02-6622-5821

官網：www.lemeridien-taipei.com

地址：台北市信義區松仁路38號

圖／台北寒舍艾美酒店

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