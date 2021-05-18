錢都涮涮鍋「外帶每鍋送一份肉、滿500享85折」　3品牌防疫優惠+營業調整一覽

連鎖火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」以高CP值鍋物虜獲許多忠實饕客，近年也陸續推出日系二代店，讓鍋控用餐環境再升級。如今疫情嚴峻，錢都餐飲旗下3大特色火鍋也公佈了最新調整，即日起暫停提供內用服務，加碼錢都「免費送肉、滿額85折」、攪攪風味小火鍋「肉量加大不加價」等外帶優惠，大家一起在家安心吃美食、為防疫添一份力。

圖／錢都涮涮鍋提供

因應疫情，錢都涮涮鍋餐廳將禁止內用及洗手間使用，全台所有分店（台東博愛店除外）縮短營業時間，調整成11:00至20:00。而為鼓勵民眾多加利用外帶、外送服務，品牌推出3大外帶方案，包含只要外帶任一鍋品即贈一份肉品，2鍋享2份，以此類推；外帶凡消費達500元以上，即享有85折；若點購母親節月限定「愛已成周套餐」則加贈2份肉，一共4盤全家居家爽嗑鍋。優惠可擇一使用，經濟鍋、活動鍋品、酒類不適用。

圖／攪攪風味小火鍋提供

此外，主推獨享小火鍋的攪攪也同步限外帶，活動期間凡外帶每鍋「肉量免費加大」，肉肉控絕對要把握，小鳥胃也能帶回家一鍋兩人開吃。提醒民眾可提前打電話至分店點餐，讓門市事先準備好以減少等候時間。而位於板橋的吃到飽「吉哆火鍋百匯」，因429就可無限吃爆多款海鮮、串燒、現切肉品、甜點等成為話題中心，為減低群聚及感染風險，即日起暫時停業，後續會視疫情穩定再調整。

圖／吉哆火鍋百匯提供

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