日本和食「旭集」陪伴一起抗疫！連14天外帶外送9折，炸蝦骰子牛統統有

台灣疫情加速嚴峻，尤其雙北目前三級警戒，其他各縣市也已戒備，不過大部分民眾也非常自制落實減少出門、自主遵守防疫規定，日前「饗賓餐旅」集團旗下日本「旭集和食」，推出即日起至5月31日，外帶外送滿千直接9折，快揪團在家品嚐日式美食囉！

圖／旭集 和食集錦官網

「饗賓餐旅」集團旗下有許多的知名美食品牌，像是響食天堂、果然匯、開飯與饗泰多等，其高品質的美食料理與高級用餐環境，讓不少人非常喜歡。這回因應「疫情嚴峻，防疫優先」的精神，旗下「旭集 和食集錦」率先提供外帶外送服務，可以任選九大餐區主打明星菜，像是炸蝦天婦羅、炭烤香魚、骰子牛肉與鐵板草蝦等統統都有。

圖／旭集 和食集錦官網

即日起至5月31日，只要於「饗帶走 EATOGO」網站或「iEAT饗愛吃」外送平台訂購滿1000元，直接9折優惠，值得注意的是，外送服務最低消費 2000 元，設定距離 0至2.9km 運費 70 元、距離 3至5km 運費則為100 元。另外饗賓雙北與桃園地區，即日起至5月28日暫停內用服務，一律外帶與外送，一起努力抗疫！

旭集和食主要以日式定食料理為主。 圖／旭集 和食集錦官網

旭集信義店

電話：02-8780-3366

地址：110台北市信義區松仁路58號9F

旭集義享店

電話：07-558-3366

地址：高雄市鼓山區大順一路115號7樓(義享天地 A館)

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