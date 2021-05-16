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外帶拚防疫！石二鍋連31天「大菜盤＋大肉盤」免費升級、致電訂餐還能免下車

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
餐點示意圖。圖／編輯攝影
餐點示意圖。圖／編輯攝影

王品旗下「石二鍋」憑藉高CP值火鍋虜獲民眾芳心，不分季節時段總是大排長龍，如今本土疫情嚴峻，為避免群聚並減低感染風險，石二鍋祭出2款外帶優惠及外送好康，事先致電訂餐還能享「免下車服務」，在家爽嗑增量火鍋。

為落實防疫措施，石二鍋即日起配合「用餐實聯制」，並推出長期外帶優惠，6/15前凡外帶生食套餐，即享「免費升級」大菜盤與大肉盤，鼓勵大家回家用餐。值得一提的是，石二鍋也提供更便利的「免下車服務」，只要事先致電訂餐，即可跟店員約定取餐位置，由專人親自送到，民眾不必下車就能取餐，減少接觸。

圖／王品集團提供
圖／王品集團提供

此外，王品集團旗下餐飲品牌也一律祭出限定優惠，即日起至5/31為止，凡到店外帶自取餐點，結帳金額只要滿額599即享現折100元、滿1198現折200，以此類推，石二鍋也包含在內，讓大家可以居家、省錢大快朵頤。

另外，若希望完全不出門，也可選擇無接觸的外送，只要於Uber Eats點選即可同享人氣石二鍋套餐，菜、肉、副食、檸檬冬瓜冰沙應有盡有。而五月底前輸出「五夠讚」享5次滿199折30的優惠，適用地區含新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、高雄市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、基隆市、宜蘭縣、屏東縣、雲林縣、嘉義市、台南市。

餐點示意圖。圖／編輯攝影
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