「10大餐飲外帶外送」防疫優惠必收！買1送1、滿額送蛋塔，速食手搖與飯店統統都有

台灣疫情持續加劇，本土案例不斷攀升，許多民眾人心惶惶，不過也代表著外帶外送商機再起，許多知名餐飲或飯店集團因應政府政策紛紛祭出「外帶或外送優惠」。這回UDN小編幫大家整理「10大」餐品品牌的外帶與外送商機，鼓勵大家多以外帶外送取代內用， 一起抗疫度過難關。

必勝客

即日起至6月11日，平日外帶雙主餐（包含個人披薩與紙包筆管麵），任選像是波隆那牛肉丸、奶油雞腿排或羅勒海鮮等筆管麵口味，再配上個人口味如和風章魚燒與夏威夷等披薩，外帶優惠價享209元，最高約71折。

圖／必勝客官網

麥當勞即日起至6月8日享六塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅與Oreo冰炫風任選統統都享「網路外送訂餐買1送1」超狂優惠，條件為消費最低滿28元，並在於「麥當勞歡樂送」APP上的購物車輸入折扣碼「BOGO」，即可享有上述優惠唷！

圖／麥當勞官網

肯德基

肯德基與大家一起抗疫推出「零接觸外送服務」，即日起至全年底，只要滿520元消費免外送費、即日起至5月24日外送前一日預購滿700元，再加碼送「原味蛋撻禮盒」兌換券乙張（原價一盒六顆185元）；另還有即日起至6月7日，預訂快取訂購任一XL套餐，享有加購價49元送咔啦雞腿堡1個，限時超狂優惠快衝！

圖／肯德基官網

星巴克與外送平台Foodomo、Foodpanda與Uber Eats合作推出外送優惠。像是即日起至5月25日，用Foodpanda或Uber Eats購買冷萃咖啡，直接優惠價120元（大杯）；如果是以foodomo購買2杯原味美式咖啡，則享第二杯免費。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

路易莎

路易莎「全台門市」日前響應政府防疫政策，鼓勵民眾使用「外帶外送」服務，即日起至5月22日，只要單筆訂購金額達到300元以上，飲品項目直接享85折優惠。

圖／路易莎Louisa臉書粉專

可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶日前宣布即日起到5月23日前，在Foodpanda App中的優惠折扣代碼中填入「KBK5」四字，馬上享有熟成紅茶與胭脂紅茶中杯「買1送1」優惠，時間有限快一起外送飲料吧！

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專

國泰飯店集團

國泰飯店旗下有COZZI Blu和逸飯店桃園館、慕軒飯店與等都有推外帶優惠餐盒。像是慕軒飯店推出「URBAN331饗樂午餐餐盒」，價格為160元，滿十份訂購直接送一盒優惠。

圖／慕軒飯店官網

王品集團

王品集團日前宣布旗下17個餐飲品牌推出「外帶外送」優惠方案。像是高級燒肉「原燒O-NiKU」推出頂級澳洲和牛與骰子牛餐盒，只要外帶即日起至7月31日，直接享85折優待；另外還有「陶板屋」、「品田牧場」與「町食」等日式品牌，享有外帶85到88折的優惠；或最近超夯的迷你火鍋「12MINI」即享鍋，即日起至全年底，外帶可以享有肉肉免費加倍送。其他品牌外帶優惠請到官網查詢。

圖／12MINI臉書粉專

台北老爺酒店

台北老爺酒店日前公告推出全面「優化版」外帶餐盒，像是主打健康又精緻的港式燒臘、起士鮭魚排與BBQ烤雞等，價格最低300元起。只要「元氣健康餐盒」達到15個以上，再享有免運費優惠喔。

圖／台北老爺大酒店臉書粉專

圖／台北老爺大酒店臉書粉專

台北君悅酒店

滿4人只要1800元，就可以爽吃粵味頂級料理，包含椒香雲耳、冰梅櫻桃鴨、鳳尾魚與草花蒸雞等；若想要有獨享料理，也有烤牛小排、烤鮭魚與南洋烤雞等，一共推出12道西式料理與配菜。上述售價從最低280元至2580元不等，值得注意的是需要三天前官網或電話預訂喔！

圖／台北君悅酒店官網

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