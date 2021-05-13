泰式炸雞、日香泰奶吐司！一星「頌丹樂」限時快閃15天

來自泰國，曾獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）自5月14日起將於SOGO忠孝館首度舉行戶外快閃活動。除了聯名日香生吐司，推出全球獨賣的「泰式伊善風味三明治」還有「香頌泰奶吐司」之外，還有泰式炸雞盒、泰式咖啡等料理，並且透過泰式裝潢元素，打造出偽出國的打卡體驗，現場並有飲料9折、買三明治送泰式奶茶等不同優惠。

頌丹樂自2012年於曼谷創立，在曼谷、清邁、胡志明市、東京、紐約等地均有分店，並且在2016年於紐約摘下米其林一星。2020年10月，頌丹樂正式登台，插旗微風北車。店內從裝潢到擺飾，都以泰國北部的「伊善」文化作為基礎，並透過伊善當地的家用器皿、釣魚籃、糯米蒸籠等元素進行點綴。菜單則有沙拉、炸物、燒烤、泰熱湯、蔬食、甜點等等不同的型態。其中又以頌丹樂星級青木瓜沙拉、頌丹樂經典炸雞、瑪斯曼咖哩牛肉等料理最為招牌。

頌丹樂此次打造的戶外快閃店，時間自5月14日至5月28日，主打每日限量的「泰式炸雞盒」，內含炸雞排、炸雞翅與金錢蝦餅各3份，原價800元，優惠價499元。另外還有青芒果星級沙拉、頌丹樂青木瓜沙拉、小辣椒鹹蛋青木瓜沙拉等不同的產品，原價208～235元，現場優惠價均為160元，每日限量供應。

同時頌丹樂聯名日香高級生吐司專賣店，以經典炸雞、打拋豬、秘醬烤豬排、金錢蝦餅、青芒果星級沙拉等料理，搭配上日香生吐司，推出4款不同的伊善風味三明治，每份160～180元。另外還有推出「香頌泰奶吐司」，將泰式奶茶結合牛奶糖製作成生吐司，有著濃郁香甜的滋味，每條250元，搭配任選2瓶飲品，原價450元，組合優惠價420元。店內亦推出泰式奶茶、泰式古式黑咖啡等快閃飲品。