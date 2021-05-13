防疫做起來！麥當勞「外送限時買1送1」，麥克雞塊、雞翅與冰炫風統統都有快衝

台灣疫情近日爆發「本土16例」歷史新高，人心惶惶，政府也升級疫情警戒第二級，強調減少市內聚餐與活動機會。這回麥當勞剛好推出「網路外送訂餐買1送1」超狂優惠，即日起至6月8日享四塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅與Oreo冰炫風任選統統都有此優惠，快訂餐外帶，享用美食外也一起防疫喔！

圖／麥當勞官網

麥當勞是世界最大的速食品牌，每年不同節慶或時段都會推出特價優惠吸引顧客消費。此次為多鼓勵網路訂餐與使用App，推出消費最低滿28元，於「麥當勞歡樂送」APP上的購物車輸入折扣碼「BOGO」，直接享有炸物四塊麥克雞塊與勁辣香鷄翅、冰品Oreo冰炫風等三大餐點「同品項買一送一」，快揪團一起來訂餐外送吧！

圖／麥當勞官網

另外，麥當勞近日推出期間限定的「辣燻鷄肉長堡」，採用在地雞胸肉搭配煙燻烹調口感，還會淋上特製的紐奧良辣醬，一吃就愛上，也可以搭配外送嚐鮮看看喔。

圖／麥當勞官網

「麥當勞」三品項限時買一送一

活動日期：即日起至2021年6月8日

活動品項：四塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風

活動條件：於「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送App，只要訂購餐點金額滿28元，再輸入折扣碼「BOGO」，直接上述三品項同品項享有「買一送一優惠」

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