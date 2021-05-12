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姓名「有牛」或屬牛者「三商巧福」免費請吃排骨！牛肉麵再享74折快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／三商巧福官網
圖／三商巧福官網

成立於1983年的「三商巧福」生日快樂了！為了歡慶邁入的39歲，特地推出「2021生日慶」活動，即日起至5月21日，限定超殺優惠，人氣經典雙招牌紅燒排骨飯與原汁牛肉麵現在只要85元，最高約享74折，還有三款搭配飲料的套餐，最低也只要110元，快一起與三商巧福慶祝吧！

圖／三商巧福官網
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三商巧福是台灣第一家台式速食餐廳，主打牛肉麵與紅燒排骨飯，雖然稱作為台式速食，但其雙經典招牌的美味，吃過的人都說讚，這回因應39歲生日，特地推出兩大優惠活動。

第一好禮為即日起至5月12日，只要生肖屬牛或姓名有牛字，出示相關身分證，三商巧福馬上送滷排骨一份；第二好禮為雙招牌紅燒排骨飯（原價99元）與原汁牛肉麵（原價115元），即日起至5月21日，超殺只要85元，另外還有三大套餐，包含原汁牛肉麵/紅燒排骨飯配中杯飲料只要110元、原汁牛肉麵/紅燒排骨飯配芝麻牛蒡絲只要115元、原汁牛肉麵/紅燒排骨飯配韓國泡菜與中杯飲更只要特價129元，多重好康限時限定快衝。

圖／三商巧福官網
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圖／三商巧福官網
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值得注意的是，「屬牛或姓名有牛者」相關出示身分證須本人使用喔，且一個證件最多就是換一份，快把握機會吧！

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