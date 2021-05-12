聽新聞
test
0:00 / 0:00
姓名「有牛」或屬牛者「三商巧福」免費請吃排骨！牛肉麵再享74折快衝
成立於1983年的「三商巧福」生日快樂了！為了歡慶邁入的39歲，特地推出「2021生日慶」活動，即日起至5月21日，限定超殺優惠，人氣經典雙招牌紅燒排骨飯與原汁牛肉麵現在只要85元，最高約享74折，還有三款搭配飲料的套餐，最低也只要110元，快一起與三商巧福慶祝吧！
三商巧福是台灣第一家台式速食餐廳，主打牛肉麵與紅燒排骨飯，雖然稱作為台式速食，但其雙經典招牌的美味，吃過的人都說讚，這回因應39歲生日，特地推出兩大優惠活動。
第一好禮為即日起至5月12日，只要生肖屬牛或姓名有牛字，出示相關身分證，三商巧福馬上送滷排骨一份；第二好禮為雙招牌紅燒排骨飯（原價99元）與原汁牛肉麵（原價115元），即日起至5月21日，超殺只要85元，另外還有三大套餐，包含原汁牛肉麵/紅燒排骨飯配中杯飲料只要110元、原汁牛肉麵/紅燒排骨飯配芝麻牛蒡絲只要115元、原汁牛肉麵/紅燒排骨飯配韓國泡菜與中杯飲更只要特價129元，多重好康限時限定快衝。
值得注意的是，「屬牛或姓名有牛者」相關出示身分證須本人使用喔，且一個證件最多就是換一份，快把握機會吧！
延伸閱讀：
．超高CP值「東台灣吃到飽」4選！最低299元鴛鴦鍋、炸雞、Pizza義麵無限吃
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言