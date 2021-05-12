超高CP值「東台灣吃到飽」4選！最低299元鴛鴦鍋、炸雞、Pizza義麵無限吃

全台高CP吃到飽推薦，最終巡迴來到「東台灣囉」，從火鍋、中式料理、炸雞、Pizza或蜜糖吐司統統都有，快一起來瞧瞧吧。

照豫找麻坊

位於花蓮重慶路的「照豫找麻坊」主打港式鴛鴦鍋，全時段一人只要299元（10% 清潔費另計）。可選兩種湯頭 ，包含番茄、原味與養生鍋等，另只要加價39元，還有麻辣、咖哩與花雕雞等湯底可選擇，肉類會一盤超值的150公克肉盤。另外還可以享有店家親自嚴選的25種吃到飽項目，從青菜、菇類、丸餃等統統的都有，當然飲料自助暢飲也不例外。除此之外，還有名店燒餅與甜點可以享用，包含蛋糕、台式馬卡龍等，保證「吃到撐」。

地址：花蓮市重慶路163號

電話：03-833-168

圖／旅遊美食部落客sekainomys授權

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五花八門吃到飽自助涮涮鍋

說到環境陽春但CP值超高且乾淨舒適的吃到飽餐廳，絕對非「五花八門吃到飽自助涮涮鍋」，數十種食材任挑任吃，像是海鮮有蛤蠣、鮮蝦與透抽等；肉類則有牛豬雞等，還有超狂的「鴕鳥肉」，吃起來肉質鮮嫩，其他還有醃製調味過的肉品；至於熟食區供應從中午到1:30，晚上則到8點，包含像是各式小菜、麻辣鴨血、蒸籠燒賣、包子、滷豬腳與四神湯等，非常豐富；炸物則有雞塊與熱狗。其他還有無限供應的奶茶、蛋糕、冰淇淋、爆米花與各式水果。琳琅滿目，真的會吃不完。目前平日去一個人最便宜330元而且不用服務費，湯底換乘其他口味湯頭再需加價40元（麻辣鍋、泡菜鍋、養生鍋等）。

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路1段146號

電話：03-953-3132

圖／IG網友foodri365授權

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林澤記

知名花蓮麻辣火鍋品牌「林澤記」於2月推出超狂早午餐吃到飽活動，午餐時段不加服務費只要每人330元，早午餐時段更是只要每人250元。即可無限爽吃超香的招牌控肉飯、蜜糖吐司、鬆餅、沙拉與牛肉麵等。更狂的是還有分冷菜區與熟食區，提供超過10道的料理任挑任吃，像是螃蟹、炒蝦、時蔬炒菜、炸雞、馬鈴薯沙拉、新鮮九孔等，熱食餐況會依據每日食材做部分調整，而為了均衡飲食，也提供嚴選的蔬果，像是芭樂、柳丁等都有。當然也不能遺忘麻辣火鍋本業，主打晚餐的麻辣鍋，一人400元（服務費10%另計），有多種肉類、海鮮與野菜可選擇，當然招牌控肉飯與老闆手作紫米紅豆刨冰也絕對必吃，快搶吃囉！

地址：花蓮市和平路545巷22號

電話：03-8331025

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圖／IG網友bellecastle.tw授權

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32 La Casa Mia

位於台東中華路上的「32 La Casa Mia」，主打義大利類異國料理，尤其義大利文「La Casa Mia」便意指我的家，希望用餐的顧客都能如同在家一樣溫馨自在，尤其裝潢與黃光燈式的佈置，更是增添舒適的氣息。該店分為單點與吃到飽模式，吃到飽一律299元，有前菜區濃湯、沙拉、義式麵包等；主食則有義大利麵、香濃焗烤 Pizza等，至於炸物則有炸雞、薯條與雞愧等，另還有甜點、冰淇淋、飲料與咖啡也是無限享用。台東的朋友們快揪團一起吃囉！

地址：台東縣台東市中華路一段376巷32號

電話：08-936-1195

圖／IG網友simuy0703授權

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圖／IG網友simuy0703授權

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