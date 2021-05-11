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日式火鍋吃到飽「涮乃葉」進駐中和、Mo-Mo-Paradise插旗板橋！新北鍋控吃爆
日式涮涮鍋「涮乃葉」為人氣火鍋吃到飽之一，原本新北市只有蘆洲、汐止、板橋有分店，如今品牌確定5/28正式插旗中和，讓中和人又有用餐新選項；而另一日系壽喜燒「Mo-Mo-Paradise」也將於今年進駐板橋大遠百，新北鍋控有福啦！
主打健康路線的「涮乃葉」此次插旗中和區橋和路，台科廣場店將於5/28正式登場，除了不限量供應的肉品，最大亮點為「新鮮野菜農園」吧檯，超過20種蔬菜隨產季更換，一字排開無限任拿，而飯後吃一波令人驚艷的甜點才算是真正到訪過，饕客就近必衝！
此外，日前「桃園經國家樂福牧場店」才全新開幕的「Mo-Mo-Paradise」，年初早有消息會首度於板橋大遠百開店，雖確切日期至今仍規劃中，仍讓許多粉絲期待不已，屆時勢必為百貨美食增添一處平價吃到飽新亮點。
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