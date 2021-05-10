聽新聞
test
0:00 / 0:00
不用對身分證了！五星Buffet吃到飽「5折」勞工月優惠，3天限定快筆記
五星飯店「台中金典酒店」曾於勞動節連假推出吃到飽餐廳「柏麗廳」身分證對對碰優惠，最低5折就能開吃，引爆熱烈迴響。之前來不及跟上的Buffet控如今迎來好消息，飯店宣佈加碼祭出「勞工月對折用餐優惠」，只要於指定三晚到店用餐，即可直接半價爽吃，在地人可以近水樓台先得月。
「台中金典酒店」柏麗廳餐檯菜色多元，現煎牛排、產地直送生魚片、窯烤披薩、壽司、港式燒賣、手工甜點統統吃得到，時令海鮮也是一大亮點。在憑身分證數字打折的活動結束後，飯店乘勝追擊祭出新好康，凡於5/16、5/23、5/30週日晚餐時段用餐，免對身分證就享5折優惠，手刀訂位後作為母親節月加場大餐也超合適。
提醒大家優惠無法併用，活動限12歲以上成人原價收費折扣，費用加收一成原價服務費，另外餐點食材依季節產地限量而調整，以當日現場供應為準。
若無法安排時間到台中的人也先別難過，位於台北的晶華酒店「柏麗廳」5折促銷持續開跑中。5/13前二位以上女生同行、於晚上8點後入場，不限平假日皆可5折嗑百匯，最高現省790元，多款豐盛餐點無限吃。
延伸閱讀：
．身分證「520」中2碼 全桌鮑魚、大干貝吃到飽！馬辣加碼「芒果無限吃」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言