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不用對身分證了！五星Buffet吃到飽「5折」勞工月優惠，3天限定快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網

五星飯店「台中金典酒店」曾於勞動節連假推出吃到飽餐廳「柏麗廳」身分證對對碰優惠，最低5折就能開吃，引爆熱烈迴響。之前來不及跟上的Buffet控如今迎來好消息，飯店宣佈加碼祭出「勞工月對折用餐優惠」，只要於指定三晚到店用餐，即可直接半價爽吃，在地人可以近水樓台先得月。

圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網

「台中金典酒店」柏麗廳餐檯菜色多元，現煎牛排、產地直送生魚片、窯烤披薩、壽司、港式燒賣、手工甜點統統吃得到，時令海鮮也是一大亮點。在憑身分證數字打折的活動結束後，飯店乘勝追擊祭出新好康，凡於5/16、5/23、5/30週日晚餐時段用餐，免對身分證就享5折優惠，手刀訂位後作為母親節月加場大餐也超合適。

提醒大家優惠無法併用，活動限12歲以上成人原價收費折扣，費用加收一成原價服務費，另外餐點食材依季節產地限量而調整，以當日現場供應為準。

圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

若無法安排時間到台中的人也先別難過，位於台北的晶華酒店「柏麗廳」5折促銷持續開跑中。5/13前二位以上女生同行、於晚上8點後入場，不限平假日皆可5折嗑百匯，最高現省790元，多款豐盛餐點無限吃。

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