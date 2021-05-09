必勝客出包！母親節大餐訂單「消失」　網友怒：爛死了

為了歡度母親節，許多民眾選擇訂購比薩回家、共享家人同聚用餐的樂趣。但是連鎖比薩「必勝客」在母親節當日，傳出因為系統異常因素，導致民眾訂單消失等情況，造成門口大排長龍。消費者也在必勝客粉絲團留言，憤怒地表示「到現場跟我說沒收到訂單！所以網路訂定心酸的是嗎？」、「爛死了，網路訂單明明說成立了，人到現場排了快70人都無法取餐！等到我時，說什麼我的訂單根本沒成立」、「網路訂單顯示成立，門市說網路問題，沒收到訂單⋯白等了1小時」

除了原有優惠與產品組合之外，必勝客針對母親節，還推出有人氣媽媽套餐方案，但是在母親節當日，卻一切變調。根據網友們的留言指出，必勝客今日出現系統異常的掛點情況，造成訂單被取消、找不到訂單紀錄等情況，害預定民眾只能在現場等候，因此中午的熱門用餐時段，各家門市都出現長長的排隊人龍，引起消費者不滿，憤而至官方粉絲團抱怨。

有網友指出，「11點20網路信用卡下單，下單成功也扣款了。11點45取餐時間，等到約12點才去門市取餐，結果被告知說沒收到簡訊代表訂單沒成功，請我現場點餐？？？」另有網友表示，「今天已經提早預訂了！！網路也確定有接到單，甚至還跟我說幾點去拿！到現場跟我說沒收到訂單！所以網路訂定心酸的是嗎？！」眾多網友們也紛紛留言表達不滿，甚至有人又重新排隊超過1小時。還有網友貼出去年的客訴紀錄，表示「去年就發生同樣的情形，今年還是沒有改進啊～網路訂單的受害者+1」